Peste 2.500 de zboruri au fost anulate în ultimele două zile în SUA, iar situația devine și mai dificilă

Aeroportul Internațional Harry Reid din Las Vegas, unul dintre cele mai aglomerate centre de transport aerian din SUA. Credit line: Artur Widak/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia

Marile companii aeriene au intrat duminică în a treia zi de reducere a numărului de zboruri impusă de Guvernul american, după ce vineri și sâmbătă au fost anulate peste 2.500 de curse iar aproape 14.000 au fost întârziate, potrivit datelor oficiale citate de Reuters.

Administrația Federală a Aviației a transmis companiilor aeriene să reducă cu 4% numărul de zboruri zilnice începând de vineri, pe 40 de aeroporturi majore, din cauza problemelor de siguranță legate de controlul traficului aerian.

Blocajul bugetar (shutdown) din SUA, care a ajuns la un număr record de zile – 40, a dus la o penurie de controlori de trafic aerian care, la fel ca alți angajați federali, nu au fost plătiți de săptămâni întregi.

Situația se va înrăutăți săptămâna viitoare

Reducerea numărului de zboruri trebuie să ajungă la 6% marți și apoi la 10% până pe 14 noiembrie.

FAA a spus sâmbătă că lipsa personalului de control al traficului aerian a afectat 42 de turnuri de control aerian și alte centre și a întârziat zborurile în cel puțin 12 orașe importante din SUA, printre care Atlanta, Newark, San Francisco, Chicago și New York.

Sâmbătă, aproximativ 1.550 de zboruri au fost anulate și 6.700 de zboruri au fost întârziate, comparativ cu vineri, când 1.025 de zboruri au fost anulate și 7.000 au fost întârziate.

Reprezentanții companiilor aeriene au declarat în discuții private că numărul mare de întârzieri a făcut aproape imposibilă programarea și planificarea multor zboruri și și-au exprimat îngrijorarea cu privire la modul în care va funcționa sistemul dacă problemele de personal se vor agrava.

Zeci de mii de angajați de pe aeroporturi lucrează fără plată

Reducerile, care au început vineri dimineață, includ aproximativ 700 de zboruri ale celor mai mari patru companii aeriene: American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines și United Airlines. Companiile aeriene vor anula aproximativ același număr de zboruri și duminică.

În timpul blocajului guvernamental, 13.000 de controlori de trafic aerian și 50.000 de agenți de securitate au fost obligați să lucreze fără să fie plătiți.

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a declarat că este posibil să solicite reduceri de 20% ale traficului aerian dacă și mai mulți controlori nu se mai prezintă la muncă. „Analizez datele. Vom lua decizii pe baza a ceea ce observăm în spațiul aerian”, a spus Duffy.

Senatorul republican Ted Cruz a afirmat că FAA i-a comunicat că, de la începutul blocajului, piloții au depus peste 500 de rapoarte de siguranță privind greșeli comise de controlorii de trafic aerian din cauza oboselii.