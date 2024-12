Peste 20 de asociații civice îi cer demisia șefului AEP, Toni Greblă, după ce a apărut în poze cu apropiați ai lui Călin Georgescu

Peste 20 de organizații pentru educație civică și experți îl acuză pe președintele Autorității Electorale Permanente, Toni Greblă, de „lipsă de integritate și neutralitate” și îi cer demisia printr-o scrisoare deschisă. Acuzațiile vin după ce șeful AEP a apărut în fotografii alături de unul dintre apropiații lui Călin Georgescu, Constantin Lupu.

„Două investigații de presă publicate ieri, 5 decembrie 2024, pun din nou sub semnul întrebării imparțialitatea și integritatea domnului Toni Greblă, președintele Autorității Electorale Permanente”, a scris asociația Funky Citizens într-o scrisoare deschisă, semnată de mai multe ONG-uri.

Joi, 5 decembrie, ziarul Adevărul a publicat imagini cu Toni Greblă de la o petrecere privată, din decembrie 2022. El participa la eveniment alături de „persoane suspectate de simpatii legionare, incompatibile cu democrația și statul de drept. Astăzi, aflăm că aceste persoane se regăsesc în anturajul candidatului Călin Georgescu, ajuns în turul al doilea al alegerilor prezidențiale”, se arată în scrisoarea deschisă.

În fotografii, Toni Greblă apare la una din vilele din Izvorani pe care Călin Georgescu o folosește drept sediu de campanie, alături de Constantin Lupu, George Simion, președintele AUR și Cătălin Moroșanu, printre alții. Adevărul relatează că pozele sunt făcute anul trecut, la tăierea porcului.

„Aceste fotografii au fost făcute acum doi ani, când am fost la o tăiere de porc la o gazdă, care este profesor universitar, și care era președintele Autorității pentru învățământ dual, marele campion Moroșanu și alți 7-8 amici ai gazdei, gazda fiind Constantin Lupu. Vila se afla la marginea localității Izvorani. Eu nu m-am întâlnit niciodată cu cel pe care-l aveți dumneavoastră în vedere, pentru că eu nu pronunț numele niciunui competitor politic în această perioadă. Nu am vorbit niciodată cu el (Călin Georgescu)”, a declarat Greblă, potrivit Antena 3.

În scrisoarea deschisă, asociațiile reclamă și că soția lui Toni Greblă, Mihaela, distribuie materiale de propagandă electorală prin social media pentru Călin Georgescu.

„Președintele instituției care organizează alegerile are datoria de a evita orice situație care i-ar pune sub semnul întrebării integritatea și neutralitatea. În context, amintim că AEP nu a dat niciun răspuns relevant solicitărilor repetate ale organizațiilor independente, susținute și de numeroși cetățeni, cu privire la lămurirea inconsistențelor din raportările financiare ale aceluiași candidat”, mai este menționat în scrisoare. Călin Georgescu a declarat în campania sa electorală buget zero.

„Considerăm că dl. Greblă este incompatibil cu poziția de președinte al Autorității Electorale Permanente și solicităm demisia sa de îndată”, încheie asociațiile semnatare.

PSD l-a propus în martie 2023 pe Toni Greblă în fruntea Autorității Electorale Permanente, instituție care organizează alegerile în România. Parlamentul l-a validat pe Greblă la șefia instituției și a primit atunci un mandat de 8 ani în fruntea AEP.