Peste 350 de participanți și 74 de speakeri din România și Europa, la Rule of Law Forum 2026. Două zile de dezbateri despre statul de drept

Peste 350 de participanți și 74 de speakeri de prestigiu din România și din Europa au marcat succesul celei de-a doua ediții a Rule of Law Forum, desfășurat în București, între 20–21 octombrie, pe parcursul a două zile de dezbateri substanțiale și dialog instituțional la nivel înalt.

Dezvoltat pe formatul din 2025 de Konrad-Adenauer-Stiftung – Rule of Law Programme South East Europe (KAS RLP SEE), împreună cu partenerii inițiali, Forumul a reunit reprezentanți de prim rang ai instituțiilor europene și naționale, ai sistemului judiciar, ai curților constituționale și europene (CEDO, CJUE), precum și ai mediului academic și ai societății civile.

La invitația KAS RLP SEE, Comisia de la Veneția s-a alăturat Forumului în calitate de partener organizator și a fost reprezentată de o delegație remarcabilă: președinta Comisiei, profesoara Marta Cartabia; vicepreședintele acesteia, profesorul Eirik Holmøyvik; secretara Comisiei, Simona Granata-Menghini; precum și membrii Comisiei, profesorul Iain Cameron și judecătoarea Laura Iuliana Scântei. În discursul său principal, profesoara Cartabia a prezentat Lista actualizată a criteriilor privind statul de drept, urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri moderată de jurnalistul Cătălin Striblea.

Forumul a fost onorat de participarea Președintelui României, Nicușor Dan, și a profesorului Norbert Lammert, președinte de onoare al Konrad-Adenauer-Stiftung și fost președinte al Parlamentului Federal German (Bundestag).

Dimensiunea internațională a Forumului a fost consolidată prin participarea lui Srirak Plipat, Senior Director în cadrul World Justice Project, și a Dianei Angermueller, Policy Officer în cadrul Direcției Generale Justiție și Consumatori a Comisiei Europene, precum și a unor judecători ai curților constituționale din Republica Moldova, Portugalia și Serbia și a unor experți ai societății civile din Ungaria, Polonia și Slovenia, care au participat la Panelul 8.

Conținutul substanțial al Forumului a fost conturat de profesori și cercetători de prestigiu care au coordonat panelurile tematice: cadre didactice ale Facultății de Drept a Universității din București, Alexandra Iancu, decana Facultății de Științe Politice și profesorul Vlad Perju de la Boston College Law School. Prin coordonarea lor academică, panelurile tematice au reunit analiza juridică riguroasă, perspectivele europene și comparative, precum și experiența instituțională practică.

În cadrul celor nouă paneluri tematice, participanții au abordat controlul de constituționalitate, independența justiției, combaterea corupției, evaluarea statului de drept, inteligența artificială și integritatea electorală, calitatea reglementării, provocările cu care se confruntă societatea civilă și libertatea de exprimare în spațiul digital.

Programul a fost completat de expoziția aniversară „România și Comisia de la Veneția: 1991–prezent. Un parcurs constituțional pentru democrație prin drept”, care a ilustrat evoluția relației dintre România și Comisia de la Veneția de la momentul aderării României.

O masă rotundă academică cu caracter privat, organizată în cadrul Forumului, s-a încheiat prin adoptarea unei declarații comune privind rolul învățământului juridic superior în promovarea statului de drept și a democrației constituționale. Declarația a fost semnată de profesorul Răzvan Dincă, decanul Facultății de Drept a Universității din București, și de alți opt decani ai unor facultăți de drept din România și Republica Moldova.

Adresăm sincere mulțumiri tuturor speakerilor, participanților și partenerilor organizatori: Comisiei de la Veneția, Facultății de Drept a Universității din București, Reprezentanței Comisiei Europene în România și Center for Strategic Analysis. Mulțumim, de asemenea, Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” pentru găzduirea primei zile a evenimentului și EEA Civil Society Fund Romania (prin Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile) pentru sprijinirea și coorganizarea Panelului 8.

În calitate de inițiator al acestui format, Konrad-Adenauer-Stiftung – Rule of Law Programme South East Europe își reafirmă angajamentul de a continua organizarea și dezvoltarea Forumului privind Statul de Drept pentru un dialog serios, structurat și orientat spre viitor.

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