Peste 4 milioane de persoane nu sunt conectate la sistemul public de alimentare cu apă, spune INS

Peste o cincime din populația României nu e conectată la sistemul public de alimentare cu apă, potrivit datelor transmise marți de Institutul Național de Statistică. Gradul cel mai redus de racordare s-a înregistrat în regiunea Nord-Est (53,6%), urmată de regiunea Sud-Muntenia (70,7%).

La polul opus, ponderea cea mai mare a populației conectate la sistemul public de alimentare cu apă, în total populație rezidentă, s-a înregistrat în regiunea București-Ilfov (97,9%), urmată de regiunea Sud-Est (89,8%).

Anul trecut, deși a fost un an electoral, au fost racordate la rețeaua de apă doar 76.578 de persoane, de peste 5 ori mai puține decât în 2023, când s-au racordat 428.219 de persoane, mai arată datele Statisticii.

În anul 2024 volumul de apă distribuită a fost de 3,05 miliarde de metri cubi, cu circa un milion de metri cubi mai mult decât în anul 2023. Creșterea cea mai importantă s-a înregistrat în agricultură, volumul de apă distribuită fiind cu 660,6 milioane de metri cubi mai mare.