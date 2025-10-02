Sari direct la conținut
Cei peste 400 de militanţi ai flotilei pentru Gaza au fost reţinuţi de forţele israeliene

O navă din flotila care se îndreaptă spre Fâșia Gaza este văzută în apele tunisiene, pe 9 septembrie 2025. FOTO: Hasan Mrad / Zuma Press / Profimedia

Peste 400 de militanţi pro-palestinieni aflaţi la bordul a 41 de nave dintr-o flotilă de ajutor pentru Fâşia Gaza au fost arestaţi de forţele navale israeliene, a declarat joi un oficial israelian, potrivit AFP.

„Într-o operaţiune care a durat aproximativ 12 ore, personalul marinei israeliene a dejucat o tentativă de incursiune la scară largă a sute de persoane aflate la bordul a 41 de nave care şi-au declarat intenţia de a încălca blocada maritimă legală din Fâşia Gaza”, a explicat oficialul.

„La finalul operaţiunii, peste 400 de participanţi au fost transferaţi în siguranţă în portul Ashdod pentru a fi preluaţi de poliţia israeliană”, a adăugat el.

Flotila Global Sumud, formată din zeci de nave maritime având la bord personalităţi politice şi militanţi pro-palestinieni din peste 40 de ţări, printre care și activista suedeză de mediu Greta Thunberg, a plecat din Spania în septembrie, cu scopul de a încerca să treacă de blocada impusă de Israel în Fâşia Gaza, lovită de foamete, potrivit ONU.

Încercarea de a sparge blocada

Demersul acestei flotile reprezintă cea mai recentă încercare pe mare de a sparge blocada israeliană asupra Fâșiei Gaza, după ce o mare parte din enclava palestiniană a fost transformată în teren pustiu de războiul ce durează de aproape doi ani.

Flotila spera să ajungă în Gaza joi, dacă nu ar fi fost interceptată.

Săptămâna trecută, flotila a fost atacată de drone, care au aruncat grenade paralizante și pudră iritantă asupra navelor, provocând pagube, dar fără a face răniți.

Israelul nu a comentat atacul, dar a transmis că va folosi orice mijloace pentru a împiedica navele să ajungă în Gaza, argumentând că blocada sa navală este legală, întrucât luptă împotriva militanților Hamas din enclava de coastă.

Italia și Spania au trimis nave militare pentru a ajuta la operațiunile de salvare sau umanitare, dar au încetat să mai urmărească flotila după ce aceasta s-a apropiat la 280 km de Gaza, din motive de siguranță. Drone turcești au supravegheat, de asemenea, navele.

Miercuri, Italia și Grecia au cerut în comun Israelului să nu-i rănească pe activiștii aflați la bord și au solicitat flotei să predea ajutoarele Bisericii Catolice pentru a fi livrate indirect în Gaza – o cerere pe care flotila a respins-o anterior.

Oficialii israelieni au denunțat în repetate rânduri misiunea ca fiind o manevră publicitară sau o provocare.

„Acest refuz sistematic (de a preda ajutoarele) demonstrează că obiectivul nu este umanitar, ci provocator. Ei nu caută să ajute, ci caută un incident”, a afirmat Jonathan Peled, ambasadorul Israelului în Italia, într-o postare pe rețeaua de socializare X.

