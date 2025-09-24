Flotila cu ajutoare care vrea să spargă blocada israeliană a Gazei anunță că a fost atacată de drone / Italia condamnă atacul și trimite o fregată în ajutor

Compusă din 51 de nave, flotila are în componență militanți pro-palestinieni din 45 de țări, și vrea să ajungă în Gaza pentru a livra ajutoare umanitare, scriu AFP și La Repubblica.

Ministrul italian al Apărării Guido Crosetto a condamnat miercuri un atac ce a avut loc în timpul nopții împotriva unei flotile internaționale pro-palestiniene care vrea să ajungă în Gaza.

Crosetto a anunțat că a redirecționat o navă a marinei italiene către flotă pentru a oferi ajutor, dacă acesta va fi necesar.

„În ceea ce privește atacul suferit în ultimele ore de navele flotei Sumud, care transportă și cetățeni italieni, atac realizat cu ajutorul unor drone de autori încă neidentificați, nu putem decât să exprimăm cea mai fermă condamnare. Într-o democrație, chiar și demonstrațiile și protestele trebuie protejate atunci când sunt organizate în conformitate cu dreptul internațional și fără recurgerea la violență”, a spus Crosetto, citat de cotidianul La Repubblica.

„Pentru a asigura asistența cetățenilor italieni aflați pe flotilă, aseară, la ora 3:50, am vorbit cu prim-ministrul și am autorizat intervenția imediată a fregatei multifuncționale Fasan a Marinei italiene, care naviga la nord de Creta în cadrul operațiunii Mare Sicuro. Aceasta se îndreaptă deja către zona respectivă pentru eventuale operațiuni de salvare”, a spus oficialul italian.

Activiștii pro-palestinieni acuză un atac asupra mai multor nave

Activiștii pro-palestinieni din flota care se îndreaptă spre Fâșia Gaza au afirmat că au fost vizați în noaptea de marți spre miercuri de „mai multe drone”, care au provocat explozii undeva în largul coastelor Greciei.

Flotila vrea să ajungă în Gaza pentru a transporta ajutoare umanitare și „pentru a sparge blocada israeliană”, după două încercări blocate de Israel în iunie și iulie.

Flotila care se îndreaptă spre Gaza a reclamat deja că a fost ținta unor atacuri cu drone lângă Tunisia, pe 9 septembrie.

Atacul din noaptea de marți spre miercuri a avut loc în timp ce flotila naviga la sud-vest de Creta, potrivit reprezentanților acesteia, citați de AFP.

„Mai multe drone, obiecte neidentificate aruncate, comunicații bruiate și explozii auzite de pe mai multe nave”, a acuzat un comunicat al Global Sumud Flotilla.

„În prezent, suntem martori direcți ai acestor operațiuni psihologice, dar nu ne vom lăsa intimidați”, a precizat comunicatul.

Potrivit activistei germane pentru drepturile omului Yasemin Acar, cinci nave au fost atacate și au fost numărate „15-16 drone”.

Un clip publicat pe pagina oficială a flotei arată o explozie despre care spune că a fost filmată de pe una dintre navele flotei, „Spectre”, la ora locală 01:43 miercuri.

„Nu avem arme. Nu reprezentăm o amenințare pentru nimeni”, a declarat Yasemin Acar într-un videoclip pe Instagram, subliniind că flota transporta „doar ajutoare umanitare”.

Deputatul polonez Franek Sterczewski a afirmat pe platforma X că mai multe nave ale flotilei au fost vizate de „treisprezece atacuri”, inclusiv cea pe care se află el, și că „trei dintre nave” au fost „avariate”.

Patrulă Frontex

Potrivit pazei de coastă grecești intervievate de AFP, o patrulă a agenției europene de frontieră Frontex s-a apropiat de una dintre nave, fără a constata daune.

„Biroul de operațiuni al pazei de coastă a fost informat despre incident în jurul orei 02:30. O patrulă Frontex s-a deplasat la fața locului. Velierul era în stare bună, nu prezenta avarii. Persoanele aflate la bord au menționat incidentul, dar nu s-a putut stabili dacă acesta a avut loc efectiv”, a declarat o purtătoare de cuvânt a pazei de coastă grecești.

Ea nu a putut spune dacă presupusul incident a avut loc în apele internaționale sau nu.

Plecată la începutul lunii din Barcelona, pe coasta de nord-est a Spaniei, flotila a declarat deja că a fost ținta a două atacuri cu drone în timp ce era ancorată în Tunis.

Compusă din 51 de nave, flotila spune că are în componență militanți pro-palestinieni din 45 de țări, printre care și pe ecologista suedeză Greta Thunberg.

Israelul a afirmat luni că nu va permite navelor să ajungă în Gaza și a propus ca flota să acosteze la Așkelon, la nord de fâșie.