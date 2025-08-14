Peste 44.000 de studenți pierd bursele, iar impactul asupra deficitului bugetar este de doar 0,2%, arată o analiză pe ultimii 10 ani

Fondul de burse pentru studenți a fost subfinanțat constant în ultimii 10 ani, arată o analiză realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). Potrivit documentului, în urma măsurilor de austeritate adoptate de Guvern, peste 44.000 de studenți vor rămâne fără burse, însă reducerea contribuie cu „doar 0,2%” la diminuarea deficitului bugetar.

ANOSR spune că banii pentru burse au fost mereu prea puțini comparat cu cât ar avea nevoie un student ca să își acopere cheltuielile de bază (mâncare, cazare, transport). În 2024, statul a dat pentru burse cu aproape 50% mai puțini bani decât ar fi fost necesar pentru a acoperi această sumă minimă.

Pe lângă asta, modul de calcul s-a schimbat: nu se mai raportează la 10% din salariul minim brut pe tot anul, ci la 10% din salariul minim net și doar pentru lunile în care sunt cursuri. Din cauza acestei schimbări, fondul total pentru burse scade cu peste 52% față de cât ar fi trebuit să fie dacă se păstra vechiul calcul.

Economie nesemnificativă la buget – doar 0,2%

Reducerea fondului va duce la scăderea numărului de studenți care primesc burse cu peste 44.000, precizează analiza. În același timp, „procentul din bugetul statului și din PIB alocat burselor a rămas neschimbat în ultimii trei ani” – nu s-a mărit, deși prețurile și salariile au crescut.

Organizația subliniază și că toate aceste tăieri vor ajuta foarte puțin la reducerea deficitului bugetar: „doar 0,2% din total”. Cu alte cuvinte, pierderea este mare pentru studenți, dar economia pentru stat este aproape nesemnificativă.

Eliminarea burselor pentru studenții de la taxă

De asemenea, ANOSR arată că, până recent, studenții de la taxă puteau primi burse de la bugetul de stat. Acest drept era prevăzut clar în legislație – mai întâi printr-o ordonanță de urgență din anul 2000, apoi printr-un ordin de ministru emis în 2023. Abia odată cu adoptarea noii legi a învățământului superior, această posibilitate a fost eliminată.

„Înainte de adoptarea Legii învățământului superior nr. 199/2023, era în vigoare OUG nr. 133/2000 care prevedea explicit posibilitatea studenților de la taxă de a beneficia de burse de la bugetul de stat, iar ulterior s-a inclus în prevederile OME nr. 6463/2023”, menționează organizația.

Ce cere ANOSR

Pe baza acestor concluzii, organizația studenților solicită Guvernului și Parlamentului:

Să aloce bani pentru burse pe tot parcursul anului, nu doar în lunile cu activitate universitară.

Să acorde bursele studenților 12 luni pe an.

Să crească procentul din salariul minim net folosit pentru calcularea fondului de burse de la 10% la 17,5%, astfel încât suma totală să fie similară cu cea din 2024, înainte de schimbarea formulei.

Să reintroducă posibilitatea ca și studenții de la taxă să primească burse de la bugetul de stat.

Să încurajeze universitățile să găsească alte surse de bani pentru a sprijini studenții, inclusiv prin proiecte proprii.

Să crească contribuția universităților din fondurile proprii la bugetul pentru burse, în special pentru bursele sociale destinate celor care au nevoie urgentă de sprijin.

În plus, analiza include patru scenarii care arată cum ar putea evolua, în viitor, fondul pentru burse și sprijin social, în funcție de modificările aduse formulei de calcul și perioadei de acordare.