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Peste 50% din conținutul nou de pe internet este generat de AI. Va rezolva problema transparenței noile măsuri anunțate de OpenAI și Anthropic?

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Anthropic și OpenAI, două dintre cele mai importante companii de AI din lume, au anunțat recent că vor introduce watermark-uri invizibile în textele create cu ajutorul modelelor lor de inteligență artificială pentru mai multă transparență, dar mai ales pentru a respecta noul regulament UE privind inteligența artificială. Există însă unele limitări ale acestei măsuri, dar și câteva efecte asupra creatorilor de conținut despre care ar trebui să vorbim mai mult. 

Cum funcționează, mai exact, un astfel de watermark? Atunci când generează un text, un model AI calculează probabilitatea cu care ar putea urma fiecare cuvânt sau fragment de cuvânt. Sistemul de marcare intervine în acest proces și schimbă distribuția acestor probabilități ca să inducă anumite alegeri, după un tipar prestabilit. La nivelul unei singure propoziții, diferențele sunt practic imposibil de identificat cu ochiul liber. 