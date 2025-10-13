Peste 500 de blocuri și două spitale din București rămân fără apă caldă și căldură din cauza unor lucrări de modernizare. Cât timp vor dura acestea

Spitalul Fundeni și Spitalul „Victor Babeș” sunt afectate de către lucrările de modernizarea a infrastructurii Termonergetica care au dus la oprirea furnizării de apă caldă și căldură în această săptămână în sute de blocuri din Sectoarele 2, 3 și 4.

Spitalul Fundeni și aproape 500 de blocuri ca urmare a lucrărilor care au loc la conductele de pe Străzile Doamna Ghica, Vulcanei, Ion Beridei și Baicului din Sectorul 2. Acestea vor rămâne fără apă caldă și căldură până vineri, 17 octombrie 2025, ora 23:00, potrivit unui anunț făcut de Termonergetica pe Facebook.

Spitalul „Victor Babeș” și 24 de blocuri vor rămâne fără apă caldă și căldură până miercuri, 15 octombrie 2025, ora 23:00 cât timp au loc lucrări la rețeaua termică primară de pe Strada Rodul Pământului din Sectorul 3.

De lucrările de modernizare de pe Strada Șerban Constantin din Sectorul 4 vor fi afectate 38 de blocuri care vor rămâne fără apă caldă și căldură până pe 15 octombrie 2025, ora 23:00.

„Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor”, a explicat compania.

Potrivit Termoenergetica, termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor.