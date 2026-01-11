Noul bilanț al protestelor din Iran, anunțat de activiști pentru drepturile omului. Peste 10.000 de oameni au fost arestați / Discuție cheie la Washington

Imagine de la protestele din Teheran de vineri, 9 ianuarie 2026. Credit: VALIDATED UGC / AP / Profimedia

Bilanțul deceselor înregistrate în cele două săptămâni de proteste din Iran a trecut de 500, potrivit agenției specializate de știri despre situația drepturilor omului din țară, HRANA, cu sediul în SUA. În timp ce protestele din Iran continuă, atenția se îndreapta și către Casa Albă, unde Donald Trump urmează să fie informat referitor la opțiunile pe care le are.

Cele mai recente date, bazate pe cifrele oferite de activiști din Iran și din afara țării, arată că au fost uciși 490 de protestatari și 48 de membri ai personalului de securitate. Potrivit HRANA, până acum au fost efectuate peste 10.000 de arestări.

Reuters a precizat că nu a putut verifica bilanțul într-un mod independent, iar autoritățile iraniene nu au oferit date în acest sens.

Protestele din Iran, care au început în 28 decembrie pe fondul nemulțumirilor legate de situația economică precară, s-au transformat în manifestații mai generale împotriva regimului teocratic de la Teheran, care acuză Statele Unite și Israelul că „au adus teroriști” în țară și încearcă „să escaladeze” tensiunile sociale.

Trump, informat marți în privința opțiunilor de răspuns

Președintele american urmează să fie informat, marți, cu privire la opțiuni specifice de răspuns pentru protestele din Iran, a relatat Wall Street Journal, citând oficiali americani, potrivit publicației Iran International.

Întâlnirea preconizată cu înalți oficiali ai administrației se va concentra pe posibilii pași de urmat, printre care consolidarea surselor antiguvernamentale în mediul online, desfășurarea de operațiuni cibernetice, introducerea unor sancțiuni suplimentare și atacuri militare, au mai declarat oficialii americani pentru WSJ.

Este de așteptat să participe la ședință și șeful diplomației americane, Marco Rubio, secretarul american de război, Pete Hegseth, și șeful Statului Major, Dan Caine.

Potrivit WSJ, nu este așteptată o decizie finală din partea lui Trump la întâlnirea de marți, discuțiile fiind încă într-un stadiu incipient.