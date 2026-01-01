Peste 700 de persoane au avut nevoie de ambulanţă în București și Ilfov, în noaptea de Anul Nou. Numărul urgențelor, în creștere mare față de anul trecut

Peste 700 de persoane au avut nevoie de ambulanţă, în noaptea de Anul Nou, iar dintre acestea, 571 persoane au prezentat urgenţe de cod roşu, ceea ce înseamnă cazuri foarte grave, şi de cod galben, a declarat joi managerul Serviciulului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, Alis Grasu, citată de News.ro.

De asemenea, 67 de persoane care au avut nevoie de ambulanţă când se aflau într-un loc public.

Cazurile au vizat probleme cardiace, respiratorii, digestive și agresiuni. 47 de persoane care au consumat o cantitate mare de alcool au avut nevoie de ambulanţă. În plus, 5 cazuri au fost de accidente din cauza petartelor.

„Noaptea dintre ani a fost o noapte în care s-a muncit foarte mult la Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi cifrele spun acest lucru. 701 persoane au avut nevoie de Serviciul de ambulanţă. Dintre acestea, 571 persoane au prezentat urgenţe de cod roşu, cazuri foarte grave, şi de cod galben, cazuri grave”, a declarat managerul Serviciulului de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov, Alis Grasu, la Antena 3.

„Nu au lipsit problemele cardiace, problemele respiratorii, problemele digestive, agresiuni. Au fost şi 47 de persoane care au consumat mai mult alcool şi au avut nevoie de ambulanţă, au fost 5 cazuri de accidente din cauza petartelor, toate persoane de sex masculin cu vârste între 30 şi 61 de ani, traumatisme la nivelul membrelor, la nivelul feţei, arsuri şi arsuri la nivelul ochilor, toate au ajuns la spital”, explicat managerul Serviciulului de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov.

Numărul de solicitări și de urgențe a crescut cu mai mult de un sfert, față cu anul trecut, mai spune Alice Grasu: „Făcând o comparaţie cu anul trecut, am constatat o creştere a numărului total de solicitări cu 26%, numărul de urgenţe a crescut tot cu 26%, numărul de cazuri în loc public cu 10%. Dacă ne raportăm la săptămâna trecută, ajunul Crăciunului, avem o creştere a numărului total de solicitări în noaptea dintre ani cu 11%, avem o creştere a urgenţelor cu 11% şi chiar cazurile în loc public au crescut foarte mult, peste 200%.”