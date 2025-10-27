Peste 8.000 de curse aeriene au suferit întârzieri în doar o zi în SUA din cauza problemelor cu plata controlorilor de trafic aerian

Avioane pe pista Aeroportului Internațional din San Francisco, fotografiate de la distanță în data de 8 octombrie 2025, FOTO: Justin Sullivan / Getty images / Profimedia

Peste 8.000 de zboruri au suferit întârzieri duminică în Statele Unite, pe fondul absențelor continue ale controlorilor de trafic aerian în contextul în care blocajul bugetar al guvernului american a ajuns la a 26-a zi, transmite luni agenția Reuters.

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a declarat că Administrația Federală a Aviației (FAA) s-a confruntat sâmbătă cu probleme de personal în controlul traficului aerian în 22 de locații și a adăugat că sunt așteptate noi lipsuri de personal, care vor duce la mai multe întârzieri și anulări de zboruri în zilele următoare.

Potrivit FlightAware, un site care urmărește zborurile, până duminică la ora 23:00 (ora coastei de est a SUA) au fost înregistrate peste 8.000 de întârzieri de zboruri în SUA – o creștere față de cele aproximativ 5.300 de întârzieri înregistrate sâmbătă. Întârzierile s-au menținut frecvent peste media obișnuită de la 1 octombrie, când guvernul federal al SUA a intrat în paralizie bugetară („shutdown”).

Compania Southwest Airlines a avut duminică 45% din zboruri întârziate, adică aproximativ 2.000 de curse, în timp ce American Airlines a avut afectate aproape 1.200 de zboruri – o treime din total -, potrivit FlightAware. United Airlines a înregistrat întârzieri la 24% dintre zboruri, adică 739 de curse, iar Delta Air Lines a avut 610 zboruri întârziate, reprezentând 17% din total.

Aproximativ 13.000 de controlori de trafic aerian și 50.000 de angajați ai Administrației pentru Securitatea Transporturilor (TSA) sunt obligați să lucreze chiar dacă nu sunt plătiți în timpul blocajului.

Problemele cu lipsa controlorilor de trafic aerian se acutizează în SUA

Duffy a spus în emisiunea Sunday Morning Futures de la Fox News că FAA a avut sâmbătă 22 de alarme care indicau lipsa controlorilor de trafic aerian. El a precizat că cifra este „una dintre cele mai ridicate pe care le-am văzut în sistem” de la 1 octombrie încoace.

„Acesta este un semn că personalul de control al traficului este epuizat”, a spus secretarul american al Transporturilor.

FAA a anunțat că, din cauza lipsei de personal, duminică au fost impuse programe de întârziere la sol pe aeroporturile O’Hare din Chicago, Reagan National din Washington și Newark Liberty International din New York. O suspendare temporară a decolărilor fusese emisă mai devreme și pentru Aeroportul Internațional din Los Angeles, dar ulterior a fost retrasă.

Administrația Trump a avertizat că perturbările în zboruri vor crește pe măsură ce controlorii vor rata marțea aceasta primul lor salariu complet.

Controlorii de trafic aerian au primit în urmă cu două săptămâni un salariu echivalent cu 90% din remunerația lor obișnuită. Însă ziua de plată de marți ar fi fost prima aferentă exclusiv lunii octombrie.

Republicanii și democrații americani se acuză reciproc în timp ce paralizia guvernului federal continuă

Duffy a avertizat că, în contextul în care controlorii se confruntă cu perspectiva pierderii salariului federal, ei caută alte surse de venit. „Își iau al doilea loc de muncă, ies și caută”, a declarat el la Fox News, reiterând avertismente pe care le-a transmis și anterior pe acest subiect.

„Trebuie să-mi iau o a doua slujbă și să conduc pentru Uber, când sunt deja epuizat de la o slujbă care este deja stresantă, pentru a mă gândi cum pot câștiga bani în plus, deoarece guvernul s-ar putea să nu-mi mai plătească salariul?”, a atras acesta atenția mai devreme în cursul lunii octombrie.

FAA are un deficit de aproximativ 3.500 de controlori de trafic aerian față de nivelul țintă de personal, iar mulți dintre aceștia lucrau deja ore suplimentare obligatorii și șase zile pe săptămână, chiar înainte de închiderea guvernului.

În 2019, în timpul unei paralizii bugetare de 35 de zile, numărul absențelor în rândul controlorilor și al agenților TSA a crescut pe măsură ce angajații nu și-au primit salariile, ceea ce a dus la prelungirea timpilor de așteptare la unele puncte de control din aeroporturi. Autoritățile au fost nevoite atunci să reducă traficul aerian în New York și Washington.

Duffy și alți republicani i-au criticat pe democrați pentru opoziția lor față de o lege temporară de finanțare „curată”, fără condiții suplimentare. La rândul lor, democrații l-au criticat pe președintele Donald Trump și pe republicani pentru refuzul de a negocia în privința subvențiilor pentru asigurările de sănătate, care urmează să expire la sfârșitul anului.