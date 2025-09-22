Peste 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Care sunt zonele afectate și când se remediază situația

Termoenergetica anunță că, de luni, 22 septembrie, încep mai multe lucrări de modernizare și reparații la rețeaua termică, în cinci sectoare din București, ceea ce va întrerupe furnizarea cu apă caldă, scrie News.ro.

Potrivit Termoenergetica, lucrările vor afecta peste 800 de blocuri, Spitalul Malaxa, unități industriale și agenți economici din Capitală.

Lucrările vor dura mai multe zile, în funcție de complexitate, precizează Termoenergetica.

Zone afectate în Sectorul 2

În Sectorul 2 al Capitalei, 259 de blocuri, o unitate industrială și Spitalul Malaxa vor avea probleme cu apa caldă începând de astăzi și până pe 26 septembrie, ora 23:00, conform News.ro.

Pe Bulevardul Chişinău, din Sectorul 2, va fi remediată deficienţa apărută în perioada de garanţie de către firma SICOR, în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti – Obiectiv 1 – Magistrala I Sud – Cămin CM11 – CP3 – CV5/4”.

Zone afectate în Sectorul 3

Lucrările la rețeaua termică primară din Sectorul 3 vor afecta 302 blocuri din zona Bulevardului Nicolae Grigorescu și a străzilor Brâncuși, Lucrețiu Pătrășcanu și Matei Basarab.

Locatarii vor avea probleme cu apa caldă de astăzi până pe 26 septembrie, ora 23:00.

Zone afectate în Sectorul 4

129 de blocuri din zona străzilor V.V. Stanciu, Constantin Rădulescu – Motru şi Calea Văcăreşti din Sectorul 4 vor avea probleme cu apa caldă începând de marți, 23 septembrie, și până pe 26 septembrie, ora 23:00.

Vor fi afectați și doi agenți economici.

Zone afectate în Sectorul 5

Strada Turnescu din Sectorul 5 va fi afectată de lucrările la rețeaua termică în perioada 22-26 septembrie, până la ora 23:00. Două blocuri vor fi afectate.

Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1989, această porţiune de reţea având aproape 37 de ani de funcţionare.

Zone afectate în Sectorul 6

127 de blocuri și imobile de pe Bulevardul Constructorilor vor rămâne fără apă caldă în perioada 22-25 septembrie, până la ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1980, această porţiune de reţea având 45 de ani de funcţionare.

Se vor face lucrări de reparații la conductă și pe Bulevardul 1 Mai, intersecție cu strada Brașov, însă clienții nu vor fi afectați de acestea.