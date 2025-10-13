Peste jumătate dintre români își fac stocuri de alimente de teama scumpirilor. Economia a intrat în faza „one battle after another”, atrag atenția experții

Inflația sau scăderea în valoare a banilor a dus la o ajustare semnificativă a comportamentului de cumpărare în rândul românilor. Datele recente, colectate în trimestrul al treilea din 2025, subliniază o prudență tot mai mare a consumatorilor și semnalează o încetinire notabilă a economiei.

În fața scumpirilor semnificative – alimentele au crescut cu aproape 9%, produsele nealimentare cu peste 10%, iar serviciile cu aproape 10% față de anul trecut -, majorarea TVA fiind o cauză principală, românii își ajustează cheltuielile.

Peste jumătate din respondenții unui sondaj al iSense spun că au redus bugetul alocat achizițiilor esențiale, un procent în creștere față de trimestrul anterior.

Consumatorii continuă să fie prudenți: evită achizițiile impulsive și analizează cu atenție raportul preț/beneficiu al produsului.

O tendință tot mai accentuată este stocarea de produse: 55% dintre respondenții sondajului iSense spun că au cumpărat stocuri de produse aflate la promoție sau la reducere, cel mai mare procent din ultimii trei ani. Această strategie arată o preocupare pentru optimizarea cheltuielilor și profitarea de oferte avantajoase (pachete promoționale sau promoții de tip 1+1).

Pesimismul în rândul populației privind capacitatea de economisire este în creștere. Conform datelor din august 2025: 44% dintre respondenți anticipează o scădere a economiilor personale.

Aceste cifre indică o înrăutățire a percepției față de august 2024, când doar 34% anticipau o scădere.

Indicatorii macroeconomici confirmă dificultățile resimțite de consumatori, sugerând o frânare a economiei

Economia României aproape a stagnat în prima jumătate a anului 2025, înregistrând o creștere reală a PIB-ului de doar 0,3%. Puterea de cumpărare scade, deoarece salariile cresc foarte puțin sau chiar scad, în timp ce prețurile și ratele împrumuturilor erodează veniturile, arată o analiză a BRD publicată vineri.

Șomajul a crescut la aproape 6%, angajările au stagnat, iar salariile reale au scăzut.

Comerțul cu amănuntul a înregistrat două luni de scădere consecutivă, iar așteptările din industrie și servicii sunt la minime istorice.

Activitatea economică – „One battle after another”

Statul se confruntă cu probleme financiare: obiectivul de deficit bugetar a fost mărit de la 7% la 8,4% din PIB, iar datoria publică se apropie periculos de pragul de 60% din PIB.

Economia ar putea înregistra un recul în acest an, iar șansele unei reveniri rapide sunt mici. Puterea de cumpărare scade, restructurările din firme sunt în creștere, iar mediul fiscal devine tot mai dur.

BNR estimează că inflația va atinge un vârf la finalul toamnei și va scădea foarte lent spre finalul anului.

Deși dificile, măsurile de reducere a cheltuielilor și de creștere a taxelor sunt considerate a fi singura cale de a stabiliza economia pe termen lung, arată analiza BRD. Inflația va rămâne ridicată și se va apropia de 11%. Iar economia va depinde crucial de capacitatea statului de a gestiona bugetul și de contextul internațional.