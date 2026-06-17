Peste un sfert din toate mașinile vândute în lume anul acesta vor fi electrice, estimează un nou raport

Peste un sfert (27%) din mașinile vândute la nivel global în 2026 vor fi electrice (EV), conform unui raport realizat de analiștii de la BloombergNEF. Procentul era de doar 9% în urmă cu cinci ani, în timp ce până în 2035 mai mult de jumătate (52%) din autoturismele vândute la nivel mondial vor fi electrice, transmite agenția Bloomberg, citată de Agerpres.

Continuarea avansului vânzărilor vine pe fondul scăderii prețurilor bateriilor litiu-ion, a modelelor mai accesibile a autoturismelor electrice și a majorării cererii pe piețele emergente. În plus, războiul din Iran a dus la creșterea prețurilor la benzină și motorină, sporind interesul consumatorilor pentru achiziționarea de vehicule electrice. Analiștii de la Bloomberg apreciază totuși că încă e greu de dovedit o legătură clară între majorările de prețuri la carburanți și creșterea vânzărilor autoturismelor electrice.

China continuă să aibă cea mai ridicată pondere pe piața globală a vehiculelor electrice. Acum, vânzările de EV pe piața chineză sunt responsabile pentru aproape două treimi (64%) din totalul vânzărilor de mașini.

Aproape jumătate din totalul vânzărilor de mașini noi în Singapore au fost reprezentate anul trecut de modelele electrice. Urmează Vietnam (cu o pondere de 39%) și Thailanda (27%). În doar un an, vânzările de EV în Turcia au crescut cu peste 50%, reprezentând acum 22% din totalul vânzărilor de mașini noi fiind electrice.

Prețul mașinilor electrice rămâne factorul important în vânzările lor

În Vietnam, vânzările de EV aproape s-au dublat în 2025, producătorul local VinFast fiind responsabil pentru 98% din total. Similar, în Turcia producătorul intern Togg a fost al doilea mare brand EV în 2025, după grupul chinez BYD.

Analiștii apreciază că accesibilitatea rămâne un factor cheie pentru adoptarea vehiculelor electrice pe plan global. Pe marile piețe auto din Europa – Germania, Italia și Marea Britanie – vehiculele pur electrice (BEV) încă sunt cu 17% mai scumpe decât vehiculele concurente cu combustie (ICE).

„În timp ce adoptarea vehiculelor electrice continuă să avanseze pe plan global, ritmul tranziției devine din ce în ce mai inegal pe piețe, în urma schimbării politicilor din SUA și a pieței mature din China. În pofida acestor evoluții, este încurajator să vedem că tendința pe termen mai lung spre electrificare rămâne intactă, pe fondul îmbunătățirii calității EV, a scăderii costurilor cu bateriile și a majorării cererii pe piețele emergente”, a apreciat Aleksandra O’Donovan, director în cadrul BloombergNEF.

Analiștii se așteaptă ca anul acesta să fie vândute pe plan global peste 23 milioane de EV, un avans de 11% față de 2025. Piețele emergente, inclusiv Asia de Sud-Est și America Latină, ar urma să înregistreze creșteri rapide, atât datorită producției interne cât și a succesul mărcilor din China.