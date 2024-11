„Peștele apocalipsei” a eșuat pe o plajă din California. Prezența lui, semnul unui posibil dezastru

Un pește care trăiește de obicei în apele oceanice adânci, considerat un vestitor al dezastrului, a eșuat pe un țărm din sudul Californiei, conform The Independent și FoxWeather.

Peștele-vâslă, supranumit „peștele apocalipsei”, este rar văzut de oameni. Este pentru a doua oară în acest an când se găsește un astfel de specimen în această zonă.

Din 1901 până în prezent, în California au fost descoperite doar 20 de exemplare de pești-vâslă.

Look what decided to make another appearance! 🌊 Last week, another #oarfish washed up on Grandview Beach in Encinitas and was spotted by Scripps Oceanography PhD candidate Alison Laferriere. This cool creature measures roughly 9 to 10 feet long. pic.twitter.com/gJjc9BBLwc