INTERVIU. Cu doar câteva zile înainte de alegeri, Crin Antonescu prevestește dezastrul liberalilor: PNL va lua în jur de 15%. Ciucă prinde turul doi doar dacă 12 candidați sunt scoși de pe listă. Cinci oameni sunt vinovați pentru asta

Într-un interviu acordat HotNews, fostul președinte PNL Crin Antonescu spune că bătălia este deja pierdută pentru partidul din care face parte, dar pe care nu-l va vota la aceste alegeri. „O campanie incoerentă, lipsită de identitate, cu situaţii jenante”, crede liberalul. El spune că există riscul ca PNL să aibă chiar soarta ţărăniştilor, care nu au mai fost relevanţi politic după ce au fost la guvernare, şi numeşte două persoane care s-ar fi descurcat mai bine în rolul de prezidenţiabil: Ilie Bolojan şi Eduard Hellvig.

Campania electorală pentru alegerile prezidenţiale şi pentru cele parlamentare a readus în spaţiul public un fost lider politic care, în ultimul deceniu, a fost mai degrabă rezervat cu privire la declaraţiile publice. Fostul preşedinte al PNL, Crin Antonescu, spune că a decis să vorbească despre deciziile partidului pentru că îi pasă de destinul formaţiunii politice pe care a condus-o, nu pentru că vrea să se întoarcă într-o poziţie importantă în partid.

Aflat la Bruxelles, Crin Antonescu a vorbit, într-un interviu pentru publicul HotNews.ro, despre cei pe care îi consideră responsabili pentru scorul partidului şi despre ceea ce crede că sunt greşeli de strategie în promovarea candidatului liberal în campania prezidenţială. „PNL a ratat şansa să-şi redefinească identitatea, să-şi selecteze şi să promoveze nişte idei autentice”, crede Crin Antonescu. Ce spune despre preşedintele Klaus Iohannis?

Principalele declaraţii:

Şansele lui Nicolae Ciucă de a intra în turul II sunt pur teoretice. Scenariile în care acesta s-ar califica în ultima rundă de alegeri sunt cele în care „ ar putea interveni lebede negre (metaforă care definește un eveniment rar, n.red.) sau alte păsări, ar putea fi scoşi 12 candidaţi de pe buletine”.

ar putea interveni lebede negre (metaforă care definește un eveniment rar, n.red.) sau alte păsări, ar putea fi scoşi 12 candidaţi de pe buletine”. „Operaţiunea «Ciucă anti PSD-ist»” nu e credibilă, spune Crin Antonescu. „E greu să acuzi PSD că a distrus economia României când tu eşti acum la guvernare, când eşti de trei ani într-o guvernare cu PSD, când ai avut prim-ministru şi când ai ministru de Finanţe. Poate a distrus-o, dar atunci ai distrus-o şi tu în egală măsură”, afirmă fostul lider de partid. El mai numeşte şi alte strategii pe care le consideră greşite în promovarea lui Nicolae Ciucă.

PNL nu va obţine mai mult de 15% la alegerile parlamentare, în funcţie de mobilizarea membrilor de partid, în condiţiile în care Crin Antonescu crede că ar fi putut obţine un scor de 30% cu o altă strategie.

Rezultatul electoral de acum al partidului este, din punctul său de vedere, consecinţa faptului că partidul nu s-a distanţat de preşedintele Klaus Iohannis. Ar fi trebuit să înceapă altă epocă, spune Crin Antonescu. „Acum vedem epilogul, agonia epocii Iohannis.”

Întrebat cine e responsabil pentru ceea ce crede că e eşecul partidului, fostul preşedinte al PNL a nominalizat cinci colegi de partid.

Cine e de vină pentru scorul PNL: „Ciucă, Bode, Bogdan, Motreanu şi Flutur. Ei au conceput această strategie”

–HotNews.ro: În ultima perioadă aţi fost mai prezent în spaţiul public. Sunteţi interesat de vreun post în PNL?

–Crin Antonescu: Eu, de 10 ani, m-am retras din exerciţiul politic activ, nu sunt interesat de vreo poziţie politică în interiorul sau în numele PNL şi e greu de imaginat că aş putea fi pe viitor. Iar, dacă am avut comentarii publice în preajma acestei campanii electorale, este pentru că îmi pasă de destinul Partidului Naţional Liberal. Asta e explicaţia foarte simplă şi cine nu o acceptă poate să construiască ipoteze în continuare, dar asta nu e problema mea.

– Nu sunteţi mulţumit de direcţia PNL? Din comunicarea liderilor de partid reiese că totul e bine…

– Ştiu retorica, o văd, iar pe unii dintre ei pot să-i şi înţeleg, dar numai până la un punct. Din punctul meu de vedere – pe care l-am prezentat în timp util, deşi fără vreo consecinţă –, direcţia nu a fost bună, partida este deja pierdută şi, după aceste alegeri, PNL se va afla la o răscruce foarte importantă, vitală, pentru destinul său. Cred că PNL trebuia, cu prilejul acestor campanii – şi la europarlamentare, şi la prezidenţiale, şi la parlamentare –, să înceapă o altă epocă. Însă noi vedem acum epilogul, agonia epocii Iohannis.

Or, tot ceea ce s-a întâmplat, începând cu desemnarea candidatului la alegerile prezidenţiale şi a modului în care a decurs campania, pot spune că e epilogul epocii Iohannis. Iar acest epilog nu poate să fie de bun augur pentru PNL. Rezultatele se vor vedea în curând şi eu cred că vor fi unele destul de neplăcute. Aceasta e, pur şi simplu, opinia unui om căruia îi pasă.

– Poate PNL să aibă soarta ţărăniştilor?

– Riscul există. Dar PNL e totuşi un partid cu mari resurse.

– Nicolae Ciucă şi Ilie Bolojan sunt cele mai vizibile…

– Eu cred că partidul ar fi avut şi oamenii, şi ideile, şi capacitatea de conducere a unor campanii electorale care să-l ducă la 30% şi să se bată cu şanse bune la preşedinţia României. Nu cred că se va întâmpla acest lucru. Mă aştept la un scor de 15% la parlamentare, în funcţie de gradul de mobilizare. Şi mă tem ca problema candidatului prezidenţial în turul II deja nu prea se mai pune.

Apropos de ceea ce spun reprezentanţii partidului aflaţi în campanie, e de remarcat ceva destul de trist: cred că au ajuns, pur şi simplu, să vorbească între ei. Parcă ar fi cu spatele la cetăţeni. Mie, cetăţean, nu poţi să-mi dai ca argument să votez un om sau un partid doar convingerea ta că el va câştiga. Or, ei vorbesc la televizor doar ca să se audă unii pe alţii şi pentru a semna în faţa colegilor o condică de prezenţă la televizor. E valabil pentru toate partidele, nu doar pentru PNL.

Dar eu cred că PNL riscă foarte mult prin această campanie incoerentă, lipsită de identitate, în care, în anumite momente, prilejuieşte chiar situaţii jenante.

– PNL promovează imaginea unui militar de carieră, eroul de la Nassiriya, a scris şi o carte. Ce nu e coerent?

– În legătură cu imaginea acestui general care, într-adevăr, ca idee, ar fi fost o şansă bună din punct de vedere electoral, noi am avut în campanie următoarele construcţii: nu Ciucă generalul, ci Ciucă scriitorul. Or, el n-a scris vreun tratat de geopolitică, despre arta războiului, despre sistemul de securitate şi apărarea României, ci un fel de „Amintiri din copilărie” care au avut darul de a câştiga un cititor încântat, scriitorul Mircea Dinescu, dar atât.

De la Ciucă scriitorul s-a trecut la Ciucă bunelul, care poate să fie o chestiune foarte simpatică, foarte tandră, dar care se potriveşte puţin cu imaginea generalului.

După aceea, la un moment al campaniei electorale, s-a încercat aplicare de proteze: Proteza „Nicuşor Dan”, într-un moment cam jenant de împingere, alături de alţi contracandidaţi, la uşa primarului general, pentru favoruri electorale. Apoi, Proteza „Bolojan”. Cât poate fi de credibil PNL când nici măcar azi nu are o decizie oficială cu privire la eventuala poziţie de premier a lui Bolojan, când în ultimii 5 ani a desemnat 3 premieri şi niciodată nu l-a luat în calcul şi când însăşi această protezare apare după ce un alt contracandidat, doamna Elena Lasconi, a invocat această posibilitate.

După ce s-a terminat şi cu operaţiunea „Proteze”, s-a trecut la operaţiunea „Ciucă în luptă cu urmaşii comunismului. Ciucă fiind singurul candidat major care a fost membru al Partidului Comunist. Şi nici nu mai contează, tema e oricum ridicol de inactuală.

După aceea s-a trecut la operaţiunea „Ciucă antiPSD-ist”. E greu să acuzi PSD că a distrus economia României când tu eşti acum la guvernare, când eşti de trei ani într-o guvernare cu PSD, când ai avut prim-ministru şi când ai ministru de Finanţe. Poate a distrus-o, dar atunci ai distrus-o şi tu în egală măsură. Eu nu cred că e credibil.

Apoi, s-a trecut la operaţiunea de demascare a spionilor ruşi, care este în curs şi care mă tem că nu va fi încununată cu mai mult succes decât operaţiunile anterioare.

Şi, dincolo de asta, mai e ceva: eu cred că PNL a ratat şansa pe care o prilejuiau aceste campanii să-şi redefinească identitatea, să-şi selecteze şi să promoveze nişte idei autentice. Altele decât că ceilalţi sunt foarte răi, iar ei sunt foarte buni. Pentru că, prin absurd, dacă ar fi adevărate, astfel de idei nu conving niciodată alegătorii. Lor trebuie să le spui şi despre tine ceva concret care să-i atragă şi să-i convingă.

– Cum joacă Nicolae Ciucă aceste roluri? Cum evaluaţi prestaţia sa?

– Cred că părerea mea transpare din tot ce-am spus. Asta trebuia evaluat la momentul desemnării candidatului. Mai sunt câteva zile până la alegeri. Or, eu am spus lucruri care deja nu se mai pot schimba. Ca, teoretic, ar putea interveni lebede negre sau alte păsări, că ar putea fi scoşi 12 candidaţi de pe buletine, nu ştiu.

– Ce se va întâmpla după ce vor trece alegerile? Cine va plăti pentru responsabilitatea acestei strategii, cine va fi debarcat?

– Eu nu debarc şi nu îmbarc pe nimeni. Dar responsabilitatea aparţine celor care au condus partidul. În principal, cinci oameni: Nicolae Ciucă, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Dan Motreanu şi Gheorghe Flutur. Ei au conceput această strategie.

Rareș Bogdan, Lucian Bode, Nicolae Ciucă, Gheorghe Flutur și Dan Motreanu Foto: Inquam Photos / George Călin

– Nu l-aţi menţionat şi pe Klaus Iohannis…

– Ajungem şi acolo. Dar cei pe care i-am menţionat au conceput această campanie, au folosit fonduri substanţiale şi acolo e responsabilitatea. Va fi o campanie câştigătoare, e meritul lor. Va fi un eşec, e responsabilitatea lor.

Deşi cred povara moştenirii Iohannis va conta foarte mult din punct de vedere electoral şi pentru candidatul Ciucă, şi pentru PNL, din punct de vedere electoral, povara moştenirii Iohannis, preşedintele nu are nicio responsabilitate în această privinţă. Nimeni nu are dreptul să se scuze cu asta, pentru că sunt majori, presupun că şi vaccinaţi având în vedere ce s-a întâmplat acum câţiva ani. Klaus Iohannis nu avea cum să-i forţeze să facă un lucru sau altul, aşa că responsabilitatea e a lor integral. Mă tem că va conta foarte mult faptul că, şi în această campanie, candidatul Ciucă şi PNL s-au implicat în două operaţiuni foarte costisitoare electoral: încercare de a promova proiectul de lege pentru candidatura preşedintelui Iohannis la Senat şi, mai ales, vila din Aviatorilor. Care arată cheltuirea fără responsabilitate a banului public, minciuna legată de cele întâmplate şi secretizarea a ceva ce niciodată, nicăieri într-o democraţie, nu are de ce să fie secret. De aceea spun că responsabilitatea este integrală acolo unde am plasat-o, nicidecum la Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis îşi încheie mandatul şi nu o face foarte fericit. Acest final de mandat este dominat de eşecul, pe plan internaţional, în competiţie pentru o funcţie importantă şi, mai ales, de campania de presă din ţară pe marginea avioanelor de lux, a terenurilor de golf, a vilei din Aviatorilor.

Bolojan și Hellvig erau variante mai bune

– Şi atunci rămâneţi un votant liberal?

– Votul e secret şi pot spune că nu am hotărât cu cine votez încă, dar nu v-am ascuns persoana sau partidul cu care nu voi vota.

– Deci un membru PNL spune că nu votează partidul din care face parte…

– În lumina acestei discuţii, cu motivele pe care am încercat să le dau. Mi se pare că e mai important să fiu corect faţă de conştiinţa mea de cetăţean decât faţă de partid. Eu cred că un partid este un mijloc nu este un scop în sine, cu care să minţi societatea, să păcăleşti, să furi ca să-ţi fie ţie mai bine.

– Într-un PNL reformat, cu alte perspective, în ce măsură v-aţi întoarce? Poate chiar în poziţia de preşedinte de partid…

– V-am pus din capul locului că nu am asemenea dorinţe sau intenţii. În legătură cu ce se va întâmpla după alegeri, dacă rezultatul lor va fi cel pe care-l preconizez, să ştiţi că nu sunt neapărat foarte optimist cu privire la ce se va întâmpla la partid. Reformele, schimbările în partid, mai ales în momente de criză, sunt foarte greu de făcut. Ele nu vin neapărat logic, simplu, pe baza evidenţelor. Nu. E o luptă politică. Şi pot să garantez că oameni, inclusiv dintre cei pe care i-am numit, în cazul unui eşec, vor fi printre primii care, după debarcare, să se îmbarce la bordul noii nave, în cabina de comandă. Nu am nicio îndoială în privinţa asta. Nu ştiu dacă PNL va avea puterea să ia decizii radicale nu doar în privinţa oamenilor, ci şi în privinţa identităţii sale ca partid. Eu nu sunt sub nicio formă interesat de nicio funcţie în PNL.

– Pe cine aţi vedea dumneavoastră la conducerea PNL în acest scenariu şi ce rol ar avea, într-o nouă structură, Eduard Hellvig?

– Nu pot şti, dar, în 14-15 august, anul acesta, în timp util, am vorbit public pentru prima dată despre faptul că PNL avea la îndemână două ipoteze pentru candidatura la preşedinţie: Eduard Hellvig sau Ilie Bolojan. Pentru simpatizanţii PNL, poate ar fi important acum să se gândească dacă şansele partidului nu erau altele cu Ilie Bolojan, de exemplu. Am o părere bună despre capacităţile şi personalitatea lui Eduard Hellvig, dar nu sunt în situaţia de a face recomandări şi nu pot vorbi în numele altora. Eu sper să existe o competiţie de personalităţi şi idei.