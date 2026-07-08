Șeful Pentagonului și-a anulat întâlnirea cu Netanyahu, după anunțul legat de vânzarea de avioane de vânătoare F-35 care a înfuriat Israelul

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anulat o întâlnire programată pentru miercuri cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, în cadrul căreia urma să se discute despre posibila vânzare de avioane de vânătoare F-35 către Turcia, a declarat o sursă israeliană pentru agenția de presă Reuters.

O astfel de vânzare este de așteptat să stârnească cel mai probabil nemulțumirea oficialilor israelieni. Sursa, care a vorbit sub protecția anonimatului din cauza caracterului sensibil al subiectului, a spus că Hegseth urma să se întâlnească și cu ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, în cadrul unei vizite în Israel, iar Iranul urma să fie unul dintre subiectele discuțiilor lor.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că memorandumul de înțelegere semnat pentru a pune capăt conflictului pe care SUA și Israelul l-au declanșat împotriva Iranului „s-a încheiat” și că nu dorește să colaboreze cu Teheranul.

Ambasada SUA în Israel nu a făcut niciun comentariu imediat cu privire la întâlnirile planificate ale lui Hegseth.

Turcia, membră a NATO, critică de mult timp operațiunile militare israeliene din Fâșia Gaza, Liban și Siria și a acuzat în repetate rânduri Israelul că încearcă să submineze acordul de armistițiu dintre SUA și Iran, mediat de Pakistan.

Într-un interviu acordat marți postului american de televiziune CNN, Netanyahu a declarat că se opune vânzării avioanelor F-35 către Turcia și că și-a exprimat clar opoziția cu privire la acest subiect față de Trump.

Vânzarea acestor avioane de vânătoare către Ankara „ar distruge echilibrul de putere din Orientul Mijlociu, deoarece Turcia are aspirații agresive”, a afirmat Netanyahu.

În interviul acordat CNN, Netanyahu a avertizat că vânzarea celor mai avansate avioane de vânătoare ale Americii „nu face din Turcia un stat prietenos față de Statele Unite”. În contextul unei dispute tot mai intense cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, Netanyahu a descris Ankara drept „un regim infectat de Frăția Musulmană, care urăște Statele Unite”.

„El nu este tocmai un aliat model al Statelor Unite”, a spus Netanyahu postului american de televiziune. „El (Recep Tayyip Erdogan, n.r.) amenință că va distruge țara mea, singurul stat evreiesc.”

Trump, care a participat la summitul NATO în Turcia alături de Hegseth, a anunțat marți că va ridica sancțiunile impuse de SUA asupra Ankarei în legătură cu achiziția din 2019 a sistemelor rusești de apărare aeriană și și-a exprimat disponibilitatea de a vinde acestui aliat din cadrul NATO avioane de vânătoare F-35, o măsură care se va confrunta probabil cu o rezistență puternică atât în Congres, cât și în Israel.

Relațiile bilaterale s-au deteriorat brusc în urma achiziționării de către Turcia a sistemului rusesc S-400, ceea ce a determinat SUA să impună sancțiuni asupra unei importante companii turcești din domeniul apărării și să excludă Ankara din programul avioanelor de vânătoare „stealth” (invizibile) F-35.

Relațiile s-au îmbunătățit semnificativ după revenirea lui Trump la Casa Albă în ianuarie 2025, dar vânzarea avioanelor rămâne blocată în conformitate cu legislația americană.