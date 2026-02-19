Peter Greene, actorul cunoscut din „Pulp Fiction”, a murit după ce s-a împușcat accidental. Ce arată raportul medicilor legiști

Peter Greene, actorul cunoscut din filmul cult „Pulp Fiction” al lui Quentin Tarantino și numeroase alte producții, a murit în decembrie după ce a suferit o rană fatală prin împușcare accidentală, arată raportul medicilor legiști citat de Variety.

El a murit din cauza „unei plăgi împușcate la nivelul axilei stângi, cu lezarea arterei brahiale”, potrivit Biroului medicului legist-șef din New York. Glonțul i-a pătruns în axila stângă și a provocat o hemoragie majoră după ce a afectat artera care asigură circulația sângelui către braț, cot, antebraț și mână. Moartea lui Greene a fost clasificată drept accidentală.

Actorul fusese găsit mort în apartamentul său din New York în data de 12 decembrie a anului trecut. Avea 60 de ani.

Potrivit relatărilor din mass-media americană, un vecin care stătea în chirie și-a anunțat proprietarul și poliția pentru a solicita o verificare a stării lui Greene, după ce a auzit muzică răsunând fără întrerupere în apartamentul actorului timp de mai multe zile.

Marca nota la momentul respectiv că actorul lucra într-un ritm alert și avea în așteptare pentru 2026 până la trei filme: „Cliko”, „Mascots” cu Mickey Rourke și un documentar pe care el îl nara, despre USAID, un subiect care îl pasiona.

„Era pasionat de aducerea la lumină a tuturor deceselor care au avut loc în întreaga lume ca urmare a desființării USAID de Statele Unite”, a spus reprezentatul actorului.

Rolurile pentru care a fost cunoscut Peter Greene

Acesta a interpretat personajul Zed, un paznic sadic şi violator, în filmul lui Quentin Tarantino din 1994, „Pulp Fiction”, şi a fost cunoscut şi pentru rolul personajului negativ Dorian din filmul lui Jim Carrey, „The Mask” (Masca), tot din 1994.

„Nimeni nu interpreta rolul unui personaj negativ mai bine decât Peter”, a declarat după moartea actorului Gregg Edwards, managerul său. „Dar avea şi o latură blândă, pe care majoritatea oamenilor nu o vedeau, şi o inimă mare cât aurul”, a adăugat acesta.

În afară de rolurile secundare, Greene a jucat în filmul din 1993 „Clean, Shaven”, în care a interpretat un bărbat cu schizofrenie care este suspectat de crimă şi care, uneori, se automutilează.

Recenzia din The New York Times aprecia că interpretarea lui Greene a transformat rolul pe care l-a jucat „într-un personaj convingător de chinuit şi instabil, cineva care nici măcar nu a trebuit să se taie pentru a atrage atenţia publicului”.

Greene a avut roluri şi în „The Usual Suspects” şi „Training Day”, printre altele. El a jucat în total în peste 100 de filme și seriale.