Peter Greene a murit. Actorul cunoscut din „Pulp Fiction” şi „The Mask” a fost găsit fără suflare în apartamentul său din New York

Peter Greene, actor cunoscut mai ales pentru rolurile sale negative, de răufăcător şi criminal, inclusiv inteepretarea lui Zed din „Pulp Fiction”, a murit vineri la domiciliul său din New York, a confirmat managerul său. Avea 60 de ani, scrie NBC News.

Greene a fost găsit mort în apartamentul său din Lower East Side, a declarat managerul său, Gregg Edwards, scrie News.ro. Acesta nu a dezvăluit cauza decesului. El a povestit că i s-a spus că în apartament se auzea muzică de peste 24 de ore, ceea ce a determinat verificarea stării lui de sănătate. Edwards susţine că a vorbit ultima dată cu Greene la începutul acestei săptămâni.

Potrivit Marca, lucra într-un ritm alert și avea în așteptare pentru 2026 până la trei filme: Cliko, Mascots cu Mickey Rourke și un documentar pe care el îl nara, despre USAID, un subiect care îl pasiona.

„Era pasionat de aducerea la lumină a tuturor deceselor care au avut loc în întreaga lume ca urmare a desființării USAID în Statele Unite”, a spus reprezentatul actorului.

Peter Greene, cunoscut pentru rolurile negative

Peter Greene a interpretat personajul Zed, un paznic sadic şi violator, în filmul lui Quentin Tarantino din 1994, „Pulp Fiction”, şi a fost cunoscut şi pentru rolul personajului negativ Dorian din filmul lui Jim Carrey, „The Mask” (Masca), tot din 1994.

„Nimeni nu interpreta rolul unui personaj negativ mai bine decât Peter”, a declarat Edwards. „Dar avea şi o latură blândă, pe care majoritatea oamenilor nu o vedeau, şi o inimă mare cât aurul”, a adăugat managerul său.

În plus faţă de rolurile secundare, Greene a jucat în filmul din 1993 „Clean, Shaven”, în care a interpretat un bărbat cu schizofrenie care este suspectat de crimă şi care, uneori, se automutilează.

Recenzia din The New York Times aprecia că interpretarea lui Greene a transformat rolul pe care l-a jucat „într-un personaj convingător de chinuit şi instabil, cineva care nici măcar nu a trebuit să se taie pentru a atrage atenţia publicului”.

Greene a avut roluri şi în „The Usual Suspects” şi „Training Day”, printre altele.

Peter Greene a început actoria la 20 de ani

Greene a interpretat rolul lui Redfoot în „The Usual Suspects”, cel care informează banda de criminali despre o oportunitate de a jefui un bijutier şi care sfârşeşte prin a fi ucis în timpul jafului.

În „Training Day”, Greene a interpretat rolul lui Jeff, un detectiv care este împuşcat de Alonzo Harris – jucat de celebrul Denzel Washington – în timp ce grupul corupt încearcă să inventeze o poveste pentru a acoperi uciderea cu sânge rece a unui fost ofiţer de narcotice.

După ce Harris îl ucide pe fostul ofiţer de narcotice în casa sa, Greene, în rolul detectivului, acceptă să fie împuşcat în vesta sa antiglonţ pentru a face să pară că poliţia a tras prima. „Sărută-mă, iubito”, spune Greene într-o replică memorabilă înainte ca Harris, interpretat de Washington, să-l împuşte de două ori.

Greene s-a născut în Montclair, New Jersey, pe 8 octombrie 1965. A început să joace în filme la vârsta de 20 de ani, în timp ce locuia în New York, potrivit biografiei sale de pe site-ul IMDB.

Greene, care în anii 90 s-a luptat cu dependenţa de heroină şi cocaină, nu avea copii şi nu a fost căsătorit. El lasă în urmă o soră şi un frate.