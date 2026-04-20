Peter Magyar a anunțat cine va conduce ministerele cheie din viitorul său guvern. Unii au mai avut funcții în trecut în guvernele lui Viktor Orban

Andras Karman va prelua funcția de ministru al finanțelor, Anita Orban pe cea de ministru al afacerilor externe, iar Istvan Kapitany pe cea de ministru al economiei și energiei în cadrul viitorului guvern de la Budapesta, a anunțat luni Peter Magyar, potrivit Reuters și HVG.

Ei vor face parte din guvernul condus de Peter Magyar care va pune capăt la 16 ani de guvernare a lui Viktor Orban. Partidul lui Magyar, Tisza, a obținut o victorie categorică în alegerile din 12 iunie și va avea două treimi în viitorul Parlament.

Rezultatul din alegeri îi va permite lui Magyar să revizuiască unele dintre reformele contestate ale lui Orban, pentru a debloca fonduri de miliarde de euro pe care Uniunea Europeană le-a înghețat din cauza preocupărilor legate de statul de drept.

„Am spus-o deja de mai multe ori, acesta este un mandat uriaș, o majoritate enormă și o responsabilitate cel puțin la fel de mare”, a declarat luni Magyar după prima ședință a grupului său parlamentar.

„Acesta a fost punctul cheie al reuniunii de astăzi a grupului parlamentar, să discutăm cu colegii noștri parlamentari ce înseamnă această responsabilitate și cum putem să ne ridicăm la înălțimea acestei responsabilități 24 de ore din 24, 7 zile din 7, în fiecare zi a anului”, a completat Magyar.

Cine face parte din viitorul guvern

Andras Karman, fost director executiv al Erste Bank, preia Finanțele. El a lucrat, de asemenea, ca membru al consiliului de administrație al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și a fost secretar de stat la Ministerul Economiei după alegerea lui Viktor Orban în 2010.

Anita Orban, fără nicio legătură de rudenie cu Viktor Orban, preia portofoliul de la Externe, Ea a ocupat funcția de director de relații publice la Vodafone și a deținut diverse funcții diplomatice în cadrul Ministerului Afacerilor Externe în primul guvern Viktor Orban, între 2010 și 2015.

Istvan Kapitány, care va prelua Economia, a condus o echipă de 500.000 de angajați la Shell, potrivit publicației maghiare HVG. El a părăsit Shell în 2024, apoi a devenit expert al partidului Tisza în ianuarie 2026, iar acum a intrat în parlament de pe locul al cincilea pe lista Tisza.

Zsolt Hegedűs, care a devenit viral cu dansul său pe scenă în noaptea alegerilor, va conduce Ministerul Sănătății. Medicul ortoped a fost primul candidat la funcția de ministru anunțat oficial, în decembrie 2025.

Romulus Rusin-Szendi va conduce ministerul Apărării. El a fost comandant al Forțelor de Apărare Maghiare (HVKF) în perioada 2021-2023. Deși a fost lăudat de Fidesz când și-a încetat mandatul, după ce a fost cooptat ca expert de Tisza Fidesz a lansat multiple atacuri, de la faptul că a avut o operație de liposucție la acuzații de cheltuieli exagerate pentru locuința de serviciu și până la faptul că poartă arme.

Viitorul șef al Ministerului Mediului, Naturii și Protecției Animalelor va fi László Gajdos, care a condus timp de 30 de ani Grădina Zoologică din Nyíregyháza, pe care a și înființat-o. Gajdos, care se bucură de o mare popularitate la nivel local, a intrat în noul Parlament după ce a câștigat circumscripția sa cu 64,77%, obținând de peste două ori mai multe voturi decât adversarul său din Fidesz.

Șeful ministerului responsabil cu agricultura și producția alimentară va fi Szabolcs Bóna. Inginerul agronom, care este și fermier, va fi membru al guvernului fără funcție de parlamentar, întrucât nu a fost pe listă și a pierdut în calitate de candidat independent, la o distanță de 642 de voturi, în fața lui Alpár Gyopáros, care a fost ales pentru a șasea oară din partea Fidesz.

Magyar a declarat că guvernul său ar putea prelua puterea din 11 mai, după ce se preconizează că va depune jurământul de învestire pe 9 sau 10 mai, în cadrul ședinței inaugurale a parlamentului.