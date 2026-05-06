Peter Magyar afirmă că un film documentar l-a ajutat să câștige alegerile după ce a fost filmat în secret

Un film documentar vizionat online de milioane de cetățeni ungari l-a ajutat pe Peter Magyar să fie ales premier, a declarat el miercuri în Italia, cu doar câteva zile înainte de învestirea sa, relatează AFP și Agerpres.

„Tavaszi szél – az ébredés” (Vânt de primăvară – Trezirea) povestește campania de doi ani care a precedat candidaturii lui Magyar la alegerile parlamentare de la începutul lunii aprilie, când o victorie zdrobitoare a partidului Tisza fondat de acesta a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban.

Cetățenii ungari „nu au avut ocazia să ne cunoască obiectivele sau să-i vadă altfel pe politicienii ungari, la fel ca și copiii mei, care urmăresc propaganda, nu au avut posibilitatea să afle adevărul”, a declarat Peter Magyar la o conferință de presă la Festivalul de Film Independent de la Sestri Levante, ce are loc în nordul Italiei.

„Și poate de aceea acest film a fost atât de important pentru toată lumea, pentru că i-a ajutat să mă descopere, să descopere adevărul și să simtă ceva”, a subliniat premierul ales al Ungariei.

Viitorul premier al Ungariei a refuzat miercuri să răspundă la orice întrebări politice. El este așteptat joi la Roma pentru prima sa întâlnire cu premierul italian Giorgia Meloni, după o primire foarte cordială la Bruxelles la sfârșitul lunii aprilie.

Filmul documentar a fost văzut de un număr uriaș de unguri

Magyar a dezvăluit de asemenea că, după lansarea inițială a filmului documentar în cinematografe, el „a insistat destul de mult pentru difuzarea sa (pe YouTube), în special în weekendul de Paște, când familiile ungare se reunesc”.

Un număr de 3,4 milioane de telespectatori l-au văzut, potrivit echipei de filmare, ceea ce reprezintă o treime din cei aproape 10 milioane de cetățeni ungari.

„Am sperat, și poate am avut dreptate, că acesta ar fi momentul potrivit ca familia să se așeze împreună, să vizioneze filmul și apoi să discute despre el. Am primit o cantitate enormă de feedbackuri de la oameni, de la cei mai tineri, dar și de la cei mai în vârstă, de la alegători indeciși și chiar de la alegătorii Fidesz” (partidul lui Viktor Orban), a subliniat Peter Magyar.

Tamás Yvan Topolánszky, regizorul documentarului, a declarat la rândul său că acesta a fost realizat de o echipa mică, complet independentă, „în cel mai mare secret”.

„Nu știam la ce să ne așteptăm de la serviciile de informații”, a explicat regizorul.