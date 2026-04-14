Péter Magyar, mesaj pentru Kremlin: Gata să-i răspundă lui Putin, dar nu să-l sune

Președintele rus Vladimir Putin asistă la conferința de presă anuală din Moscova, pe 17 decembrie 2015. Credit line: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP / Profimedia

La o zi după victoria împotriva lui Viktor Orbán, Péter Magyar spune că a discutat cu 10 lideri din Europa. Acesta a clarificat că nu are intenția de a-l suna pe Vladimir Putin, dar va răspunde unui eventual apel al acestuia, potrivit BBC.

„Dacă Vladimir Putin sună, voi răspunde la telefon”, a declarat el reporterilor în timpul unei conferinţe de presă, organizată duminică pentru a marca succesul electoral al partidului său, Tisza.

„Nu cred că se va întâmpla”, a subliniat el, „dar dacă am vorbi, i-aş spune să pună capăt, vă rog, după patru ani, uciderilor şi să încheie acest război”.

Reacția Moscovei după înfrângerea lui Orban

Kremlinul a declarat luni că respectă votul maghiarilor, după ce prim-ministrul Viktor Orban, un partener apropiat al Rusiei, a fost învins la urne de rivalul său.

„Ungaria a ales. Respectăm această alegere. Intenționăm să continuăm contactele noastre pragmatice cu noile autorități maghiare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul conferinței de presă.

Orbán a fost, de asemenea, un aliat cheie al preşedintelui american Donald Trump, care l-a susţinut pentru a câştiga alegerile de duminică.

Magyar a declarat jurnaliştilor că nici el nu-l va suna pe Trump, dar dacă Trump l-ar suna, i-ar spune că se bucură, întrucât sunt „aliaţi puternici în NATO”, şi l-ar invita să participe la cea de-a 70-a aniversare a revoltei maghiare împotriva ocupaţiei sovietice, în octombrie anul viitor.

Într-o primă reacție la înfrângerea lui Orban, Casa Albă a reacționat prin vocea vicepreședintelui american JD Vance. „Mă întristează faptul că a pierdut, dar sunt sigur că vom colabora foarte bine cu viitorul prim-ministru maghiar”, a declarat JD Vance la postul Fox News.



