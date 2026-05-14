Peter Magyar, primul gest împotriva Rusiei, în chiar prima zi de mandat. De la București, Zelenski a reacționat imediat

Balint Ruff, Peter Magyar și Anita Orban, la prima ședința a noului guvern din Ungaria, pe 13 mai 2026. FOTO: Robert Hegedus / AP / Profimedia

Ungaria l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Budapesta, din cauza celui mai recent atac cu drone efectuat asupra vestului Ucrainei, a anunțat miercuri prim-ministrul Peter Magyar, potrivit Reuters.

Mai devreme miercuri, Rusia a lansat un atac cu drone, pe timp de zi, asupra Ucrainei, care a vizat infrastructura critică și a ucis cel puțin trei persoane în vestul țării, ceea ce a determinat Polonia, stat membru al NATO, să ridice de la sol avioane de vânătoare.

Ambasadorul rus a fost convocat joi la Ministerul ungar al Afacerilor Externe pentru a se întâlni cu ministrul de Externe, Anita Orban, a anunțat Magyar în cadrul unei conferințe de presă susținut după prima ședința a noului cabinet de la Budapesta.

Șefa diplomației ungare va condamna atacul în cadrul întâlnirii și îl va întreba pe ambasador când intenționează Rusia să pună capăt războiului din Ucraina, care durează de mai bine de patru ani, a adăugat premierul Magyar.

Anterior în cursul zilei de miercuri, Anita Orban a afirmat, într-o înregistrare video publicată pe Facebook, că Ungaria „condamnă profund” atacurile cu drone rusești asupra regiunilor cu populație de etnie maghiară din vestul Ucrainei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lăudat convocarea ambasadorului rus de la Budapesta, calificând-o drept „un mesaj important” al Ungariei.

„Moscova a demonstrat din nou că reprezintă o amenințare serioasă nu numai pentru Ucraina, ci și pentru toți vecinii săi și pentru Europa în ansamblu”, a scris Zelenski, într-un mesaj publicat pe Telegram, în timp ce participa la reuniunea pe tema securității desfășurată în România – summitul B9.

Ambasada Rusiei la Budapesta nu a răspuns imediat unei solicitări a agenției de presă Reuters pentru a transmite un punct de vedere.

Guvernul fostului prim-ministru maghiar Viktor Orbán a menținut relații strânse cu Moscova chiar și după 2022, când Rusia a invadat Ucraina.