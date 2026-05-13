Liderii NATO, reuniți astăzi la București pentru summitul B9. Agenda evenimentului găzduit de Nicușor Dan, la care participă inclusiv Zelenski

Nicușor Dan și Mark Rutte, la Palatul Cotroceni, București, pe 12 mai 2026. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Secretarul general al NATO și reprezentanți ai SUA, statelor scandinave și statelor din flancul estic al NATO se întâlnesc astăzi la Palatul Cotroceni pentru Summitul București 9 (B9) și al Țărilor Nordice, coprezidat de președintele Nicușor Dan și omologul său polonez, Karol Nawrocki.

Tema generală a evenimentului este „Delivering More for Transatlantic Security”, potrivit Administrației Prezidenţiale.

Primii doi oficiali care au sosit în Capitala României sunt președintele Poloniei și șeful NATO, Mark Rutte, care marți seară au avut o cină de lucru cu Nicușor Dan.

Nicușor Dan și Karol Nawrocki au susținut și declarații comune de presă, în care au vorbit, printre altele, despre importanța relației dintre cele două țări, posibilitățile de cooperare, viziunile comune în materie de securitate, beneficiile eventualei extinderi a UE, dar și relevanța formatului care adună astăzi la București reprezentanți ai statelor aliate.

Primul Summit B9 la București după 2022

Bucureștiul nu a mai fost gazda Summitului B9 din 2022 încoace. Anul trecut, evenimentul s-a desfășurat la Vilnius, iar la reuniune a participat și Nicușor Dan. Atunci, în capitala Lituaniei a fost prezent și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev participă și la summitul de miercuri de la Cotroceni. El este însoțit la București de soția sa, care va avea activități separate de programul B9, au precizat surse oficiale pentru HotNews.

Potrivit Administrației Prezidențiale, la Summitul B9 și al Țărilor Nordice participă:

Secretarul General NATO, Mark Rutte;

Președintele Republicii Lituania, Gitanas Nausėda;

Președintele Republicii Estonia, Alar Karis;

Președintele Republicii Cehe, Petr Pavel;

Președintele Republicii Letonia, Edgars Rinkēvičs;

Președintele Republicii Slovace, Peter Pellegrini;

Președintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb;

Prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen;

Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski;

Subsecretarul de Stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas DiNanno;

Ministrul Apărării din Regatul Suediei, Pål Jonson;

Ministrul Afacerilor Externe din Regatul Norvegiei, Espen Barth Eide;

Secretarul de Stat permanent din cadrul Cancelariei Prim-ministrului Islandei, Benedikt Árnason;

Reprezentantul Permanent al Republicii Bulgaria la NATO, Ambasadorul Nikolay Milkov;

Ambasadorul Ungariei în România, Kissné Hlatki Katalin.

Agenda evenimentului de la Cotroceni

Summitul debutează la ora 10:30, când are loc primirea șefilor de delegație, conform programului anunțat de Administrația Prezidențială.

De la 11:00 începe sesiunea plenară a summitului, în deschiderea căreia vor avea intervenții preşedintele României, Nicuşor Dan, şi omologul său polonez, Karol Nawrocki.

La ora 14:20 va fi „fotografia de familie”, iar la 14:30 un dejun de lucru.

La 17:00, preşedintele Nicuşor Dan, alături de Karol Nawrocki şi de șeful NATO, Mark Rutte, vor avea declaraţii de presă comune.

Formatul B9 a fost lansat în 2015 de președinții României și Poloniei de la acel moment, Klaus Iohannis și Andrzej Duda, în contextul anexării Peninsulei Crimeea de către Rusia, ca platformă de consultare și coordonare a pozițiilor țărilor NATO de pe flancul estic.