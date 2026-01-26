Petiție pentru interzicerea țigărilor electronice în interior: „Un risc real și urgent pentru sănătate”

O petiție online lansată de Declic și medicul Mihail Pautov cere modificarea legii și interzicerea fumatului cu orice tip de dispozitive, cu sau fără tutun, în toate spațiile publice închise. Petiția „Opriți fumatul de țigări electronice în interior” a adunat aproape 40.000 de semnături.

„Noi, semnatarii și semnatarele acestei petiții, cerem modificarea legii și interzicerea fumatului cu orice tip de dispozitive, cu sau fără tutun, în toate spațiile publice închise. Îi cerem ministrului Alexandru Rogobete să se implice direct în modificarea legii pentru interzicerea utilizării produselor din tutun încălzit și pe bază de vapori la locurile de muncă, în mall-uri, restaurante, baruri, cluburi etc”, arată inițiatorii petiției.

Țigările clasice sunt interzise în spații publice în România, însă metodele electronice de fumat sunt considerate legale. Asta deoarece, conform legii, fumatul este definit doar ca ardere a tutunului.

„Asta permite ca dispozitive alternative de fumat, extrem de periculoase, mai ales pentru copii, să fie folosite intensiv în majoritatea spațiilor publice închise. Este un risc real și urgent pentru sănătatea publică, iar ministrul Sănătății are responsabilitatea să intervină”, consideră inițiatorii petiției „Opriți fumatul de țigări electronice în interior”.

„Sistemele de încălzire a tutunului sau țigările vape nu ard tutun, ci îl încălzesc sau vaporizează lichide. Această lacună juridică lasă restaurantele, barurile, cafenelele și alte spații publice închise libere să permită aceste dispozitive – exact unde copiii, gravidele și bolnavii petrec timp”, arată inițiatorii petiției.

Potrivit acestora, „când te afli într-o încăpere în care se folosesc țigări electronice sau un dispozitiv de încălzit tutun nu inhalezi doar nicotină. Aerul din jurul tău e încărcat cu toxine care rămân acolo, plutind în aer, mult timp. Poate părea că „fumul” dispare, dar în realitate acele substanțe rămân suspendate în aer și sunt inhalate în mod repetat de toți cei din încăpere, inclusiv de copii”.

„Aceste particule fine și ultrafine pătrund nu doar în plămâni, ci și în sânge, creier și alte organe, provocând inflamație și deteriorare celulară: nicotină, particule ultrafine care pătrund direct în plămâni și sânge, metale grele (plumb, nichel, crom), substanțe cancerigene (formaldehidă, acroleină), monoxid de carbon. Toate rămân suspendate în aer mult timp după ce dispozitivul s-a stins”, atrag atenția inițiatorii petiției „Opriți fumatul de țigări electronice în interior”.