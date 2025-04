Petra Pintelei, o tânără nevăzătoare, acuză o decizie „profund discriminatorie” după ce a candidat pentru un post dintr-o instituţie a statului

Petra Pintelei, cunoscută susţinătoare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi din România, denunţă decizia prin care Senatul a discriminat-o „profund” în privinţa ocupării unui post la o instituţie din subordinea camerei superioare a Parlamentului, în condiţiile în care la concursul pentru obţinerea acestui post a obţinut „cel mai mare punctaj” dintre cei patru candidaţi. Vicepreședinta Comisiei pentru Drepturile Omului şi Egalitatea de Şanse din Senat, Victoria Stoiciu, a precizat pentru HotNews.ro care sunt procedurile pentru ocuparea postului de vicepreședintelui Consiliului pentru Monitorizare.

Petra Pintelei reclamă o experienţă „profund nedreaptă” în încercarea de a obţine un post în cadrul unei instituţii subordonate Senatului, dedicat protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, o experienţă pe care a povestit-o pe o reţea de socializare, scrie News.ro.

Tânăra și-a spus povestea influencerilor Beniamin si Iosif Graur, care au publicat pe pagina lor mesajul ei. Conform unei postări care a devenit virală, Petra Pintilei a obţinut cel mai mare punctaj pentru un post public dedicat protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, dar a fost respinsă în favoarea unui candidat fără dizabilităţi şi cu susţinere politică.

Aceeaşi sursă menţionează că Petra Pintelei a candidat fără susţinere politică, fără a apela la influenţa ei din mediul online, doar prin forţele proprii, pe baza competenţelor şi a muncii sale.

Conform sursei citate, a fost audiată de Comisia pentru Drepturile Omului şi Egalitatea de Şanse, unde a obţinut cel mai mare punctaj dintre toţi cei patru candidaţi – trei dintre ei având dizabilităţi, unul fără dizabilităţi. Potrivit Petrei Pintelei, acest post viza problemele persoanelor cu dizabilităţi.

Petra Pintelei: A câștigat un candidat votat în plen strict pe criterii politice

„Cu toate acestea, postul a fost câştigat de candidatul fără dizabilităţi, care a obţinut un punctaj mai mic, dar a fost votat în plen strict pe criterii politice, fără ca meritul şi competenţa să mai conteze. Consider că acest lucru a fost o nedreptate pentru că nu a primat competenţa în final, ci au primat strict puterea şi susţinerea prin influenţă, iar noi, persoanele cu dizabilităţi, ar trebui să decidem o dată pentru totdeauna pentru noi, fără să ne creeze alţii un cadru în care noi doar să fim prezenţi ca să facem loc altora să aibă întâietate. Mă bucur că pot vorbi despre asta şi încurajez cât mai multe persoane nedreptăţite în acest fel să vorbească alături de noi”, a afirmat Petra Pintelei în postarea publicată pe reţeaua de socializare.

Ea mai susține că egalitatea de şanse a fost doar „iluzia că poţi obţine ceva prin competenţă”.

„Asta a fost tot. În rest, a contat doar plenul şi noi chiar am auzit că acolo s-a făcut o manevră pe faţă, prin care s-a spus că va ieşi cine trebuie”, a adăugat Petra Pintelei.

Petra Pintelei consideră că decizia ca este „profund discriminatorie”, „un act de faţadă, care a mimat egalitatea de şanse, dar a favorizat din nou sinecurile politice şi relaţiile din culise”.

Ea se declară dezamăgită, dar nu înfrântă, şi spune că întreaga ţară trebuie să afle despre această nedreptate.

„Nu cer milă. Cer echitate”

„Nu cer milă. Cer echitate. Cer să conteze pregătirea, nu carnetul de partid. Cât timp ne vom mai preface că susţinem persoanele cu dizabilităţi, dar le vom închide uşile în faţă exact când vor să contribuie şi ele la binele comun?”, se întreabă tânăra nevăzătoare.

„Petra Pintelei este o tânără nevăzătoare cu o inteligenţă remarcabilă, un spirit civic autentic şi o voce care inspiră mii de români. Luptă de ani de zile pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi este un exemplu de curaj şi perseverenţă. Astăzi, vocea ei trebuie auzită mai tare ca oricând”, se mai arată in mesajul postat pe reţeaua de socializare de frații Graur.

Petra vicepreședinte în cadrul Consiliul de Monitorizare, o autoritate autonomă sub control parlamentar înființată pentru a proteja, promova și monitoriza modul în care drepturile persoanelor cu dizabilități aflate în instituții sunt respectate.

Vicepreședinta Comisiei pentru Drepturile Omului şi Egalitatea de Şanse din Senat, Victoria Stoiciu, afirmă că, potrivit procedurii, candidații primesc un aviz în comisie, iar votul final se dă în plenul Senatului.

„În primul rând aș vrea să precizez că nu e vorba de un punctaj – comisia avizează favorabil sau negativ fiecare candidat, conform procedurii. În urma audierii, toți cei 4 candidați au fost avizați favorabil, doamna Petra obținând intr-adevar 13 voturi față de 11 voturi pentru fiecare ceilalți 3 candidați. Conform procedurii nu e relevant însă numărul de voturi, ci avizul, negativ sau pozitiv. Doi – decizia finală aparține plenului Senatului, unde se votează prin vot secret cu buletin”, a declarat Victoria Stoiciu pentru HotNews.ro.

Pe site-ul Senatului a fost publicat avizul privind numirea vicepreședintelui pentru Consiliul de Monitorizare.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități din cadrul Senatului României a anunțat la 7 aprilie încheierea procedurii parlamentare de numire a vicepreședintelui Consiliului de monitorizare.

Potrivit comunicatului de presă, rezultatele votului din Comisie au rol consultativ:

Calinciuc Silvestru-Iulian – 11 voturi „pentru”

Lungu Mihai – 11 voturi „pentru”

Pintelei Petra Iuliana – 13 voturi „pentru”

Shilbaya Matei Mihaela – 11 voturi „pentru”

„Deși în cadrul Comisiei cea mai mare susținere a fost obținută de doamna Pintelei Petra Iuliana, decizia finală aparține Plenului Senatului, în calitate de for decisional, în concordanță cu prevederile Legii nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor pentru implementarea Convenției ONU referitoare la drepturile persoanelor cu dizabilități. În ședința de plen, după votul secret, doamna Shilbaya Matei Mihaela a fost desemnată vicepreședinte al Consiliului de monitorizare, obținând 82 de voturi „pentru” și 23 „împotrivă””, a precizat Comisia în comunicatul de presă.

Stoiciu a precizat că toți candidații au fost foarte bine pregătiți și deși Mihaela Shilbaya Matei nu are o dizabilitate, copilul acesteia are.



„În urma audierilor au fost discuții, deși toți 4 candidați au fost foarte buni, am apreciat că dna Shelibaya corespunde cel mai bine cerințelor postului. Acuzația ca nu ar fi competenta pur și simplu nu se susține – repet, deși toți candidații au fost bine pregătiți, doamna avea experienta instituțională, ea lucrând în Consiliul de monitorizare deja de câtiva ani. Din știința mea nu este membra de partid”, a mai precizat vicepreședinta Comisiei.

„Și as vrea sa mai subliniez, dacă îmi permiteți, ca toți 4 candidati au fost bine pregătiți, a fost o alegere dificilă inclusiv emoțional”, a mai spus Stoiciu.

HotNews.ro a cerut un punct de vedere privind această situație și de la biroul de presă al președintelui interimar al Senatului, Mircea Abrudean. Când îl vom primi, îl vom publica.