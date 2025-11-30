Petrecerea unui copil s-a transformat într-o tragedie. 14 persoane împușcate, 4 au murit, în California

Patru persoane au murit după ce 14 persoane au fost împușcate la o reuniune de familie în Stockton, în nordul Californiei, sâmbătă seara, a declarat poliția, informează Reuters.

Împușcăturile au avut loc la petrecerea de ziua unui copil, a declarat viceprimarul din Stockton, Jason Lee, într-o postare pe Facebook.

„Sunt în contact cu personalul și oficialii responsabili cu siguranța publică pentru a înțelege exact ce s-a întâmplat și voi insista să primesc răspunsuri”, a spus el.

Poliția a declarat că a primit rapoarte cu puțin înainte de ora 18:00, ora locală, despre un incident armat care a avut loc în apropierea blocului 1900 de pe Lucile Avenue din Stockton.

„Putem confirma în acest moment că aproximativ 14 persoane au fost împușcate, iar patru victime au fost confirmate decedate”, a declarat Biroul șerifului din județul San Joaquin într-o postare pe X.

„Aceasta este o anchetă activă și în curs de desfășurare, iar informațiile rămân limitate. Primele indicii sugerează că ar putea fi vorba de un incident țintit, iar anchetatorii explorează toate posibilitățile.”

Autoritățile nu au furnizat detalii despre autorul împușcăturilor.