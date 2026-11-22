Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a lansat duminică, pe Facebook, un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză că nu înțelege cum funcționează democrația și că „problema lui este ascensiunea partidului de opoziție” decât situația economică a românilor.

„Președintele Nicușor Dan este un Marcel Ciolacu fără șinșilă”, și-a început Peiu mesajul pe Facebook. Liderul senatorilor AUR a făcut trimitere la controversa provocată de luxul afișat la botezul copilului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș. În centrul discuțiilor s-a aflat haina de blană purtată de Sorina Docuz, partenera lui Ciolacu.

„Este, cu alte cuvinte un olimpic internațional al cărui model politic este un personaj care s-a luptat toată viața cu bacalaureatul. Dacă după un an și jumătate de când este în fruntea statului, omul crede că problema lui este ascensiunea partidului de opoziție, nicidecum proasta sa guvernare, atunci are dificultăți majore în a înțelege realitatea”, a mai scris Petrișor Peiu.

„Domnule Nicușor Dan, poate este timpul să pricepeți”

Peiu l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan că acesta crede că soluția actualei crize din țară „este lupta statului cu opoziția, nu buna guvernare”.

„Ei bine, cam la fel gândește și Putin și orice alt autocrat de pe glob. Fix la fel gândea și Carol al II-lea”, a mai acuzat Peiu.

Peiu a mai spus despre Nicușor Dan că „guvernați prost” și a criticat cheltuielile statului pentru înzestrarea armatei.

„Ei bine, domnule Nicușor Dan, poate este timpul să pricepeți cum funcționează democrația: poporul se va ambiționa să voteze altfel decât vă doriți dumneavoastră nu pentru a vă strica somnul de frumusețe, ci pentru că guvernați prost, pentru că ați patronat cea mai mare inflație din UE și gospodăriile se chinuie sa își plătească facturile, pentru că cereți sacrificii cetățenilor dar dumneavoastră defilați alături de luxul PSD, pentru că ați cheltuit 16,8 miliarde de euro pentru a cumpăra armament fără licitație, pentru că închideți centralele din România și importați energie. Pentru toate aceste motive, poporul nu vă ascultă și nici nu vă urmează”, a conchis Petrișor Peiu.