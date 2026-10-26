Replică din AUR, după ce Grindeanu i-a cerut lui Niculescu reforma administrativă. „Acum vine și propune exact opusul”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, afirmă că „PSD trebuie să se hotărască ce vrea” în privința reformei administrative, respectiv dacă face o propunere în Parlament sau optează pentru asumarea răspunderii Guvenului.

Peiu a reacționat astfel la declarația făcută luni de președintele social-democraților, Sorin Grindeanu, care a anunțat că îi va propune premierului Luca Niculescu să angajeze răspunderea Guvernului pe reforma administrativ-teritorială și pe reorganizarea guvernamentală.

„PSD-ul trebuie să hotărască ce vrea. Prima oară a propus o comisie parlamentară pentru reforma administrativă și acum vine și propune exact opusul, adică asumarea răspunderii Guvernului. Trebuie să se hotărască ce vrea și să aibă în vedere faptul că dacă se va face prin asumarea răspunderii sau printr-o lege adoptată acum, punerea în aplicare nu va fi acum. Deocamdată, asta este o manevră de a evita discuția despre situația de acum și a o muta peste doi ani”, a declarat Peiu, luni, într-o conferință de presă susținută la Parlament, potrivit Agerpres.

„Dar prima chestiune este mai multă consecvență. Vrea PSD-ul să discute serios reforma administrativă? Prima oară să hotărască dacă o face în Parlament sau vrea să facă asumarea răspunderii”, a mai spus liderul senatorilor AUR.

„Asta face un guvern”

Peiu s-a referit și la situația în care se află bugetul în prezent, apreciind că Executivul condus de Luca Niculescu trebuie să-și asume o decizie politică cu privire la anumite decizii, și la cele două teme pentru care social-democrații vor asumarea răspunderii – reforma administrativ-teritorială și reorganizarea la nivel guvernamental.

„Fie vrea să indexeze pensiile și să scutească de plata CASS mamele aflate în concediu de îngrijire a copiilor, veteranii de război și foștii deținuți politici, fie vrea să continue actualul sistem de cheltuieli publice. Trebuie făcută o alegere politică – asta face un Guvern. Decide ce cheltuieli le face azi și ce cheltuieli le face mâine, ce cheltuieli face peste o săptămână. Ceea ce a spus astăzi domnul Grindeanu nu afectează bugetul pe anul ăsta. Nu are cum să fie vreun impact al bugetului pe anul acesta cu cele două asumări de răspundere. Și nici pentru anul viitor, după umila mea părere”, a afirmat el.

„Trebuie luată o decizie. Vrem să păstrăm legea pensiilor, este în vigoare? Atunci renunțăm la alte cheltuieli care nu sunt urgente. Dacă vrem să păstrăm 2-3 milioane de oameni de pensionari care au pensia sub nivelul de supraviețuire, alegem viața pensionarilor și renunțam la cheltuieli care nu sunt urgente. (…) Ministrul de Finanțe trebuie să hotărască dacă e de acord cu prim-ministrul. Prim-ministrul, în programul său de guvernare, pe care l-a citit în Parlament și a fost aprobat în Parlament, laolaltă cu lista membrilor Guvernului, s-a angajat să nu crească nivelurile taxelor anul viitor. Trebuie să se hotărască”, a adăugat senatorul AUR.

Deputatul AUR Lucian Mușat a declarat, pe de altă parte, că inițiativele formațiunii sale „sunt respinse pe bandă rulantă”, exprimându-și speranța că un proiect referitor la scăderea impozitelor pe dividende, care nu a fost votat în Senat, va fi adoptat de Camera Deputaților.

Anunțul lui Grindeanu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că îi va propune premierului ca Guvernul să își angajeze răspunderea în Parlament pe reforma administrativ-teritorială și pe reorganizarea la nivel guvernamental.

Grindeanu i-a dat ca termen lui Luca Niculescu luna martie a 2027.

„Voi propune premierului Niculescu două lucruri. Angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativ teritorială, care să prevadă comasarea localităților mici, cu păstrarea serviciilor publice pentru cetățeni. Angajarea răspunderii Guvernului pe ceea ce înseamnă reorganizarea la nivel guvernamental: reducerea și comasarea de agenții, reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat aflate pe pierdere sau care nu își mai justifică existența”, a anunțat Grindeanu la finalul ședinței conducerii PSD.

Liderul social-democrat a adăugat că ambele angajări de răspundere trebuie să se întâmple într-un orizont rezonabil de timp, mai exact până în martie 2027.

„Ambele angajări de răspundere trebuie să se întâmple într-un orizont rezonabil de timp și anume în următoarele săptămâni, în următoarele luni, până până în martie 2027. La aceste două reforme majore, se va adăuga și bugetul pe 2027”, a mai spus el.

Sorin Grindeanu a apreciat că răspunderea pe reforma administrativă ar trebui să se facă însă anul acesta, „ideal” înainte de adoptarea bugetului.

„Această comisie trebuie să găsească criteriile și argumentele rapid pentru care să se facă această comasare, nu voluntară, cum spuneți dumneavoastră, care să nu țină cont doar de populație, să țină cont de multe alte lucruri”, a mai declarat liderul PSD.

În programul de guvernare, Guvernul Luca Niculescu se angajează să adopte cadrul legislativ pentru reforma administrativă.