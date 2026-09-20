Petrișor Peiu spune că nu toți parlamentarii PNL vor vota guvernul Siegfried Mureșan: „Din discuțiile pe care le aud și eu de la colegii liberali”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a reiterat că partidul din care face parte nu îl va susține pe premierul desemnat Siegfried Mureșan la un eventual vot de învestire.

Întrebat duminică seară la Digi24 cum comentează afirmația premierului desemnat, care spusese la același post că nu va merge la AUR să ceară voturi, Petrișor Peiu a spus că el crede că nici măcar parlamentarii PNL nu îl vor vota cu toții pe Siegfried Mureșan.

„Nu cred că toți parlamentarii PNL vor vota guvernul Mureșan, dacă va ajunge la vot. Din discuțiile pe care le aud și eu de la colegii liberali, nu toți vor vota acest guvern. În al doilea rând, noi suntem obișnuiți, domnul Mureșan ne adresează de mult tot felul de epitete, pe care îmi este și greu să le comentez, și era de așteptat, adică ar fi fost chiar, cum să spun eu, de neașteptat ca dânsul să vină și să bată la ușa noastră”, a afirmat Peiu.

El a adăugat că Siegfried Mureșan, desemnat joi de Nicușor Dan să formeze Guvernul, nu va primi niciun vot din partea AUR.

„Sper că este destul de evident pentru toată lumea, nu va avea niciun vot din partea noastră, dar cred că este un fel de «campionat» pe care dânsul l-a declanșat, de a nu lua voturi de la alte partide, în afară de cele care l-au propus”, a continuat liderul senatorilor AUR.

Petrișor Peiu îl acuză pe Nicușor Dan că „își coordonează mișcările cu PSD”

Petrișor Peiu l-a acuzat pe șeful statului că l-a desemnat pe Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, „cu scopul evident de a nu avea niciun fel de șanse” de a fi învestit.

„Eu cred că domnul președinte Nicușor Dan își coordonează mișcările cu partidul PSD. Această nominalizare este făcută cu scopul evident de a nu avea niciun fel de șanse”, susține liderul senatorilor AUR.

El a mai susținut că „se încearcă inducerea” senzației că parlamentarii fie vor accepta „următoarea nominalizare” a lui Nicușor Dan, fie vor merge la alegeri anticipate, astfel încât cei care se tem că nu vor obține un nou mandat să voteze propunerea președintelui.

„Cred că următoarea nominalizare va fi cea agreată cu PSD și li se va prezenta parlamentarilor care știu că sigur că nu mai au vreo șansă vreun loc în viitorul ca fiind ultima nominalizare pe care o face președintele, pentru a-i sili pe aceștia să voteze și să se creeze o majoritate în ziua votului, majoritate care nu va putea să funcționeze și după aia. Din acest punct de vedere, eu consider că este o reîntoarcere la o perioadă de imoralitate, care a fost mai demult inaugurată de Traian Băsescu, cu soluția UNPR, o imoralitate pe care nu cred că ne-am mai fi dorit-o în viața politică românească”, a mai declarat Petrișor Peiu.