Petrolier lovit de un proiectil necunoscut în Strâmtoarea Ormuz

Nava a fost lovită în plin de un proiectil neidentificat, care a provocat pagube structurale și mecanice la nivelul sălii mașinilor.

Incidentul a fost anunțat duminică de Organizația pentru Operațiuni Comerciale Maritime din Regatul Unit (UKMTO), care nu a precizat însă când a avut loc incidentul, potrivit Reuters.

Toți membrii aflați la bord sunt în siguranță, nefiind raportate victime sau răniți, a adăugat UKMTO.

Nu au fost înregistrate scurgeri de combustibil sau alte forme de poluare în urma impactului.

Forțele de ordine și autoritățile maritime au deschis o anchetă pentru a stabili cine se află în spatele acestui nou atac.

Acesta este cel mai recent incident dintr-o succesiune de atacuri similare raportate în regiune de la izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu și impunerea blocadei navale de către forțele americane ca răspuns la acțiunile Teheranului.