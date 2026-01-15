Petrolul Ploiești a împrumutat un fotbalist de la Rapid

Petrolul Ploiești a anunțat că l-a împrumutat pe fotbalistul Rareș Pop (20 de ani) de la Rapid București.

Mutarea vine în aceeași zi în care gruparea giuleșteană a anunțat că fundașul stânga Robert Sălceanu (22 de ani) a fost transferat de la echipa de pe „Ilie Oană”.

„Oficial: Rareș Pop va evolua, până la vară, pentru FC Petrolul Ploiești! Venit sub formă de împrumut de la Rapid București, Rareș Mihai Pop (20 ani, 1.77 metri) joacă în banda dreaptă, și are, deja, 95 de meciuri disputate în Superliga, pentru UTA și Rapid, dar și 12 goluri marcate.

De altfel, Pop a avut parte de un debut timpuriu pe prima scenă fotbalistică a țării, în octombrie 2022, la vârsta de doar 17 ani! El este, de asemenea, un obișnuit al loturilor naționale de juniori, aflându-se pe teren în toate cele patru partide oficiale disputate de către România U21, în toamnă, în cadrul preliminariilor CE 2027.

De mâine (n.r. vineri – 16 ianuarie), Rareș Pop se va prezenta la antrenamentele „lupilor”, fiind, astfel, pregătit să debuteze în tricoul „galben-albastru” la chiar primul joc oficial al anului, cel de luni, cu Universitatea Craiova, ce se va disputa pe arena „Ilie Oană”, de la ora 20.00”, se arată în comunicatul clubului Petrolul Ploiești.