Petrolul revine la peste 110 dolari după amenințările pline de injurături ale lui Trump la adresa Iranului

Prețurile petrolului au crescut din nou după ce președintele american Donald Trump a amenințat că va distruge infrastructura critică din Iran dacă nu permite navelor să traverseze Strâmtoarea Hormuz.

Luni dimineață în jurul orei 5,50 ora României, prețul țițeiului Brent crescuse cu 1,6%, ajungând la 109,8 dolari, în timp ce petrolul tranzacționat în SUA a crescut cu 0,8%, ajungând la 111 dolari.

Într-o postare plină de injurii pe rețelele de socializare de duminică, Trump a declarat că SUA vor ataca centralele electrice și podurile dacă această cale navigabilă crucială nu va fi deschisă până marți.

Transporturile de petrol și gaze din Orientul Mijlociu au fost grav perturbate, deoarece Teheranul amenință că va ataca navele care încearcă să folosească strâmtoarea, ca represalii pentru atacurile aeriene americane și israeliene efectuate începând cu 28 februarie.

Perturbarea transportului maritim pe calea navigabilă îngustă, prin care trece de obicei o cincime din transporturile mondiale de energie, a împins în sus prețul energiei în întreaga lume și a stârnit îngrijorări cu privire la o inflație mai mare la nivel global.

Prețurile petrolului au crescut peste 100 de dolari pe baril săptămâna trecută, după ce Trump a intensificat amenințările la adresa Iranului, avertizând că atacurile aeriene americane din următoarele săptămâni vor trimite țara „ înapoi în epoca de piatră ”.

Atacurile iraniene asupra instalațiilor petroliere din Golf au continuat în weekend.

Teheranul a revendicat duminică responsabilitatea pentru un val de atacuri asupra uzinelor petrochimice din Kuweit, Bahrain și Emiratele Arabe Unite.

Luni, Corpul Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC) a avertizat că atacurile sale împotriva intereselor economice ale SUA se vor intensifica dacă infrastructura civilă din țara sa va continua să fie vizată.

Duminică, OPEC+ – care include principalii membri producători de petrol din Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol, precum Arabia Saudită și Rusia – a convenit asupra unei mici creșteri a producției de țiței în luna mai.

Însă creșterea producției de 206.000 de barili pe zi va exista în mare parte doar pe hârtie, deoarece mai mulți dintre membrii cheie ai grupului nu își pot crește producția din cauza conflictului.

Trump a declarat pentru Fox News că există „șanse mari” să se ajungă la un acord luni, dar a spus că ia în considerare „să arunce totul în aer și să preia petrolul” dacă nu se ajunge la un acord în curând.

Generalul Ali Abdollahi Aliabadi, ofițer superior în armată iranian, a respins un termen limită anterior impus de Trump, numindu-l „neajutorat, nervos, dezechilibrat și stupid”, adăugând că „porțile iadului se vor deschide” pentru liderul american.