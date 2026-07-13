Petrolul sare de 80 de dolari, după ce Donald Trump a reimpus blocada navală asupra Iranului

Preţurile petrolului au crescut puternic luni, după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat reintroducerea blocadei navale împotriva navelor iraniene, pe fondul confruntărilor dintre Statele Unite şi Iran pentru controlul Strâmtorii Ormuz, transmite postul american CNBC, citat de News.ro.

Cotaţia petrolului Brent, referinţa internaţională, a urcat cu aproape 6%, până la 80,50 de dolari pe baril, iar petrolul american WTI a avansat cu 5,87%, la 75,60 dolari pe baril.

Trump a declarat că blocada vizează exclusiv navele iraniene şi clienţii acestora, în timp ce celelalte state vor putea continua să utilizeze liber Strâmtoarea Ormuz.

Preşedintele american a mai anunţat că SUA vor continua să asigure securitatea navigaţiei în zonă, însă a cerut ca Washingtonul să fie despăgubit cu o sumă echivalentă cu 20% din valoarea tuturor mărfurilor transportate prin strâmtoare.

Decizia vine după un nou schimb de atacuri între Statele Unite şi Iran în cursul weekendului.

Potrivit Comandamentului Central al armatei americane, forţele SUA au lansat duminică un nou val de bombardamente asupra Iranului, după ce sâmbătă loviseră aproximativ 140 de ţinte, ca răspuns la atacul Gardienilor Revoluţiei asupra unei nave comerciale care traversa Strâmtoarea Ormuz.

Iranul a ripostat prin atacuri asupra unor instalaţii militare americane din Iordania, Kuweit, Bahrain şi Oman, potrivit agenţiei iraniene Tasnim.

Mass-media de stat iraniană a susţinut că Gardienii Revoluţiei au închis Strâmtoarea Ormuz până la noi ordine. Armata americană a respins însă această afirmaţie şi a precizat că ruta maritimă rămâne deschisă tuturor navelor care tranzitează legal zona.

Comandamentul Central al SUA a transmis că forţele americane sunt pregătite să garanteze libertatea navigaţiei şi că Iranul nu controlează strâmtoarea.

Şi Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat postului NBC, că Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă. Compania de analiză maritimă Windward a raportat că nouă nave au traversat strâmtoarea sâmbătă.

Centrul Comun de Informaţii Maritime, coordonat de Statele Unite şi cu sediul în Bahrain, a confirmat că ruta sudică prin apele Omanului rămâne deschisă pentru traficul comercial, dar a avertizat că situaţia de securitate este în continuare gravă şi a recomandat navelor comerciale să manifeste „vigilenţă extremă”.

Escaladarea actuală reprezintă al patrulea val de bombardamente americane asupra Iranului din ultima săptămână şi are la bază interpretări diferite ale acordului provizoriu de pace semnat de Washington şi Teheran pe 17 iunie privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Înaintea izbucnirii conflictului, aproximativ 20% din transporturile mondiale de petrol tranzitau această rută strategică. Traficul maritim s-a redus semnificativ după atacurile începute în martie, iar în ultimele săptămâni începuse să îşi revină, înaintea noii escaladări.