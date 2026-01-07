Petrolul venezuelean va „curge” către SUA pe termen nelimitat. Noi detalii despre planul lui Trump

Vânzările de petrol din Venezuela vor continua pe termen nelimitat, iar sancțiunile SUA împotriva Caracasului vor fi reduse, au declarat miercuri surse apropiate Casei Albe pentru CNBC.

Președintele american Donald Trump a afirmat marți că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de petrol aflat sub sancțiuni, această cantitate urmând să fie apoi vândută la prețurile pieței, iar veniturile obținute vor fi controlate de administrația de la Washington.

„Acești bani vor fi controlați de mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, pentru a mă asigura că sunt folosiți în beneficiul poporului din Venezuela și al Statelor Unite”, a spus Trump, într-o postare pe rețeaua sa de socializare.

Însă cele 50 de milioane de barili reprezintă doar prima tranșă, iar vânzările vor continua pe termen nelimitat, au declarat sursele citate de publicația americană.

Sancțiunile SUA vor fi retrase ca parte a acordului, au precizat aceste surse. Aceste cantități de țiței aflat sub embargou ar fi ajuns în China, dar în urma acestei înțelegeri va fi redirecționat către SUA.

Trump a precizat marți că navele de stocare vor transporta petrolul direct la docurile de descărcare din SUA.

Venezuela, stat membru fondator al OPEC, are cele mai mari rezerve cunoscute de țiței brut. Dar produce doar aproximativ 800.000 de barili pe zi, potrivit datelor firmei de consultanță în domeniul energiei Kpler. În schimb, SUA produc în prezent aproximativ 13,8 milioane de barili pe zi.

Majoritatea exporturilor de petrol ale Venezuelei sunt expediate către China.

Trump a făcut clar că investițiile SUA în sectorul petrolier din Venezuela reprezintă un obiectiv central al acțiunii militare care l-a înlăturat pe președintele autoritar Nicolas Maduro de la putere. Liderul de la Casa Albă a solicitat marilor companii petroliere americane să reconstruiască infrastructura energetică a acestei țări sud-americane, deși până în prezent companiile au păstrat în mare parte tăcerea asupra intențiilor viitoare în urma schimbării de putere de la Caracas.

Planul lui Donald Trump privind rafinarea și vânzarea a până la 50 de milioane de barili de petrol venezuelean către SUA reprezintă un semnal suplimentar că Washingtonul colaborează cu guvernul venezuelean de când l-a capturat pe Maduro în raidul militar efectuat în weekend, notează Reuters. Casa Albă și Departamentul american al Energiei nu au răspuns imediat la solicitarea agenției de presă de a oferi un punct de vedere despre informațiile publicate de CNBC.

Deşi 30-50 de milioane de barili de petrol par o cantitate mare, Statele Unite au consumat puţin peste 20 de milioane de barili de petrol pe zi în ultima lună.

Vânzarea a până la 50 de milioane de barili ar putea genera venituri destul de mari: petrolul venezuelean se tranzacţionează în prezent la 55 de dolari pe baril, astfel încât, dacă Statele Unite vor găsi cumpărători dispuşi să plătească preţul pieţei, ar putea obţine între 1,65 şi 2,75 miliarde de dolari din vânzare, a scris și CNN.

Venezuela a acumulat stocuri semnificative de ţiţei de când Statele Unite au început embargoul petrolier la sfârşitul anului trecut, dar predarea unei cantităţi atât de mari de petrol Statelor Unite ar putea epuiza rezervele proprii de petrol ale Venezuelei.

Petrolul provine aproape sigur atât din depozitele sale terestre, cât şi din unele dintre tancurile confiscate care transportau petrol. Tancurile petroliere transportau între 15 şi 22 de milioane de barili de țiței, potrivit estimărilor din industrie.