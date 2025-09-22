Pfizer cumpără cu 5 miliarde de dolari o companie care dezvoltă tratamente împotriva obezității. CEO: „Achiziția propulsează Pfizer în acest domeniu terapeutic cheie”

Pfizer va achiziționa compania de biotehnologie Metsera pentru cel puțin 4,9 miliarde de dolari, având acces la tratamentele sale aflate în dezvoltare împotriva obezității, au anunțat luni cele două companii americane într-un comunicat comun, relatează agențiile France Presse și Agerpres.

Prin această achiziție, Pfizer intenționează să își extindă portofoliul și să câștige o cotă din piața gigantică a medicamentelor pentru obezitate, un sector aflat în prezent în plină expansiune.

„Obezitatea este un domeniu vast și în creștere, cu peste 200 de probleme de sănătate asociate. Achiziția propusă de Metsera (…) propulsează Pfizer în acest domeniu terapeutic cheie”, a subliniat CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, în comunicat.

Tranzacția, care este așteptată să se încheie trimestrul patru din 2025, include achiziționarea de către Pfizer a acțiunilor Metsera pentru 47,50 dolari pe acțiune, un total de 4,9 miliarde de dolari.

Succesul tratamentelor pentru obezitate și diabet – o piață dominată în prezent de compania daneză Novo Nordisk, proprietara Ozempic și Wegovy, și de compania americană Eli Lilly, proprietara Zepbound – a stârnit apetitul companiilor farmaceutice, care își intensifică achizițiile în acest sector.

Joi, de exemplu, gigantul farmaceutic elvețian Roche a achiziționat 89bio, o companie cu sediul în California, specializată în boli hepatice și cardiometabolice, achiziție în valoare de aproape 3,5 miliarde de dolari.

În martie 2025, grupul a încheiat de asemenea un parteneriat cu compania daneză Zealand Pharma pentru a dezvolta un tratament care acționează asupra hormonului sațietății.

Pfizer a fost unul dintre primele laboratoare care au comercializat un vaccin ARNm împotriva Covid-19, ceea ce i-a sporit veniturile timp de mai mulți ani.