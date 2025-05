Phil Robertson, patriarhul emisiunii „Duck Dynasty”, a murit la vârsta de 79 de ani

Familia sa anunțase în decembrie în cadrul podcastului „Unashamed With the Robertson Family” că Robertson fusese diagnosticat cu boala Alzheimer, relatează revista Variety.

Nora sa, Korie Robertson, a anunțat duminică pe Facebook că acesta s-a stins din viață.

„Astăzi sărbătorim faptul că tatăl, soțul și bunicul nostru, Phil Robertson, este acum cu Domnul. Ne amintea adesea de cuvintele lui Pavel: «Fraţilor, despre cei ce au adormit, nu voim să fiţi în neştiinţă, ca să nu vă întristaţi, ca ceilalţi, care nu au nădejde. Pentru că de credem că Iisus a murit şi a înviat, tot aşa (credem) că Dumnezeu, pe cei adormiţi întru Iisus, îi va aduce împreună cu El»”.

Robertson a fost profesor și pescar comercial înainte de a inventa fluierul pentru rațe „Duck Commander”, care a devenit baza unei afaceri de milioane de dolari condusă astăzi de fiul său, Willie Robertson.

Viața lui Phil Robertson a fost subiectul filmului The Blind – The True Story of the Robertson Family, lansat în cinematografele din SUA în 2023.

„Duck Dinasty” a fost una dintre cele mai urmărite emisiuni TV din istorie

Emisiunea de tip reality show Duck Dynasty a fost difuzată pe canalul A&E între 2012 și 2017, în timp ce în România a fost transmisă de History Channel.

În 2013 a devenit cea mai urmărită serie de non-ficțiune din istoria televiziunii prin cablu. Realizată într-un format asemănător comediilor sitcom, emisiunea urmărește afacerea Duck Commander condusă de frații Phil și Si, precum și de fiii lui Phil – Jase, Willie și Jep – împreună cu angajații și familiile lor.

În 2013, Phil Robertson a fost suspendat temporar din emisiune după ce a făcut declarații controversate în care afirma că homosexualitatea este un păcat, dar a fost reinclus în distribuție după doar nouă zile, în urma reacțiilor puternice ale fanilor.

Un nou serial, intitulat Duck Dynasty: Revival, cu Korie și Willie Robertson în rolurile principale, va fi difuzat de rețeaua americană de televiziune A&E în vara aceasta. Phil Robertson nu a luat parte la filmările pentru aceasta înainte de decesul său.

Soția lui, cunoscută publicului drept „Miss Kay”, a fost spitalizată la începutul acestui an în urma unei căzături. Cei doi erau căsătoriți din 1966 și aveau patru fii, 16 nepoți și mai mulți strănepoți. Phil Robertson mai avea o fiică, Phyllis, dintr-o relație extraconjugală.