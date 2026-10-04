Piața Romană, de la arhitectura pierdută la povești cu actorii din Nottara și pirații de casete

Piața Romană, spațiu emblematic pentru Bucureștiul post-socialist, este pusă sub lupă într-o expoziție care îmbină nostalgia, memoria individuală și colectivă, cu prezentul.

Din centrul pieței, de la balconul apartamentului în care locuiește dintotdeauna, documentarista Ilinca Micu cartografiază. Vedem straduța ce duce spre Piața Amzei, fostul magazin Eva și sediul ONT, bloc din 1960 – 1961, și Cinema Studio. Ea completează cu imobilele Casata, construit în 1979, Grădinița, din 1980, Teatrul Nottara, prin povești spuse de tehnicienele de acolo despre actori ca Ion Dichiseanu, Margareta Pogonat și Ștefan Sileanu, și blocul Leonida, din 1939.

Detalii arhitecturale pierdute pentru totdeauna sau rătăcite azi între bannere, afișe și graffiti, au fost cercetate mai multe luni de Andreea Cel Mare, iar istoria urbană și arhitecturală privind evoluția Pieței Romane îi aparține lui Gruia Bădescu, designer urban și cercetător la University of Konstanz (Germania).

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