Piața Sfântul Anton, locul unde s-a născut Bucureștiul. De la maidan cu oi la zona vibrantă de azi din Centrul Vechi 

În Centrul Vechi, lângă Biserica și ansamblul Curtea Veche, bătrâna Piață Sfântul Anton rămâne un loc istoric reprezentantiv pentru memoria Bucureștiului.

Masiv betonată în timpul mandatului primarului Sorin Oprescu, Piața Sf. Anton, cândva cea mai mare piață de flori din București, este azi un spațiu urban topit vara de caniculă, cu elemente prea puțin puse în valoare.

Din Piața Sf. Anton porneau străzi importante: Carol, Covaci, Șepcari și singura rămasă din fostele ulițe domnești – Calea Moșilor. Ulița Podului Târgului de Afară (Calea Moșilor) era una din cele mai lungi artere ale orașului și lega centrul orașului – însăși Piața Sf. Anton, de Târgul de Afară, devenit Târgul Moșilor/Obor.

