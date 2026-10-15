Piața smarphone-urilor s-a prăbușit cu 22%, cel mai mare declin din istoria lor / „Ce e mai rău abia urmează”

Piaţa smartphone-urilor a înregistrat cel mai sever declin din istorie în trimestrul încheiat la 30 septembrie, după ce scumpirea cipurilor de memorie a dus la o scădere cu 22% a livrărilor de telefoane, până la 255,3 milioane de unităţi, o situaţie care, potrivit firmei de cercetare a pieţei IDC, urmează să se agraveze, potrivit Bloomberg, preluat de Agerpres.

Scumpirea cipurilor de memorie pe parcursul ultimului an, alimentată de cererea generată de industria inteligenţei artificiale (AI), a afectat profitabilitatea în întregul sector al dispozitivelor mobile.

Acest lucru a forţat companiile să majoreze preţurile, să revizuiască specificaţiile tehnice şi să renunţe la modelele cu preţuri accesibile, precizează IDC.

Dintre marii jucători de pe piaţa de smartphones, mărcile chinezeşti, precum Xiaomi Corp. şi Oppo, au fost cele mai grav afectate, în timp ce Apple Inc. şi Samsung Electronics Co. au rezistat mai bine, datorită portofoliilor lor mai vaste de dispozitive premium.

„Ce e mai rău abia urmează”

„Indicatorii actuali sugerează că piaţa nu a atins încă punctul minim. Costurile cu cipurile de memorie au crescut cu aproximativ 350% faţă de anul trecut şi continuă să crească, exercitând o presiune semnificativă asupra marjelor de profit şi a volumelor de livrări ale producătorilor. Ce e mai rău abia urmează”, a declarat Nabila Popal, director de cercetare în cadrul IDC.

În trimestrul al treilea al acestui an, producătorii chinezi de smartphone-uri au fost cei mai afectaţi de declinul pieţei. Livrările Xiaomi au scăzut cu 29,2% în ritm anual, ajungând la 30,7 milioane de unităţi; în cazul Oppo, scăderea a fost de 34,5% (până la 25,6 milioane de unităţi), iar Vivo a înregistrat un declin de 31,5% (până la 19,1 milioane unităţi).

În schimb, Apple şi Samsung Electronics s-au dovedit a fi mai rezilienţi, livrările lor scăzând cu 4%, respectiv 5,8% în ritm anual. Samsung a livrat 57,8 milioane de dispozitive, comparativ cu 57,3 milioane în cazul Apple. Cotele lor de piaţă au crescut până la 22,6%, respectiv 22,4%, pe fondul contracţiei generale a pieţei.

Producătorii de smartphones conştientizează tot mai mult faptul că se confruntă cu o schimbare structurală permanentă. Analiştii de la IDC estimează acum că o eventuală revenire a pieţei pe creştere nu va avea loc mai devreme de anul 2028.

Pe măsură ce companiile cresc preţurile şi orientează consumatorii către modelele de top, tendinţa pe termen lung indică faptul că Apple şi alţi producători care dispun de o reţea de distribuţie la scară largă precum şi de o gamă de produse premium, vor obţine o cotă mai mare dintr-o piaţă care, per ansamblu, se restrânge.

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