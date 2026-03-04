Pierderi de miliarde de dolari pe săptămână pentru economia Israelului din cauza războiului. Apelul ministerului de finanţe

Pagubele aduse economiei Israelului de războiul aerian cu Iranul ar putea ajunge la peste 9 miliarde de shekeli (2,93 miliarde de dolari) pe săptămână, a anunţat miercuri Ministerul de Finanţe, conform Reuters și Agerpres.

Conform actualelor restricţii „roşii” impuse de Comandamentul Apărării Civile din Israel, care limitează deplasările către locul de muncă, ordonă închiderea şcolilor şi mobilizarea rezerviştilor, pierderile economice sunt estimate la 9,4 miliarde de shekeli pe săptămână, începând în mare măsură de săptămâna viitoare, a precizat instituţia.

Ministerul de Finanţe a cerut Comandamentul Apărării Civile modificarea restricţiilor la „portocaliu”, în care activitatea limitată este mai puţin restrictivă la locurile de muncă decât la „roşu”. În acest scenariu, pierderile economice ar fi de 4,3 miliarde de shekeli pe săptămână.

Sâmbătă, Israel şi SUA au început bombardarea Iranului, ceea ce a dus la atacuri contra Israelului şi altor ţări din Orientul Mijlociu şi a perturbat exporturile de energie din Golf.

Oficialii din Israel şi SUA au avertizat că această campanie ar putea dura săptămâni.

Şcolile din Israel sunt închise săptămâna aceasta. Reuniunile sunt interzise în timp ce sunt restricţionate activităţile forţei de muncă, cu excepţia serviciilor esenţiale, cei mai mulţi angajaţi lucrând de acasă.

Economia Israelului a crescut cu 3,1% anul trecut, iar pentru acest an este previzionat un avans de peste 5%.