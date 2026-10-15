Piețele bursiere: Hemoragie de 1 trilion de dolari în acțiunile inteligenței artificiale. De ce nu vede JPMorgan nicio redresare

Peste 1 trilion de dolari au fost șterși din valoarea a 20 dintre cele mai mari acțiuni din industria inteligenței artificiale și a semiconductorilor de la începutul săptămânii . Și de data aceasta, investitorii care de obicei se grăbeau să cumpere în perioadele de scădere par mult mai ezitanți.

Vânzările s-au extins din Asia în Europa și în tranzacțiile de pe Wall Street de joi, pe măsură ce creșterea costurilor de împrumut repune pe tapet întrebarea: cum vor fi finanțate investițiile masive în infrastructura inteligenței artificiale și la ce dobânzi?

JPMorgan avertizează că situația este diferită față de corecția din iulie, când redresarea a fost rapidă și puternică. Cumpărătorii sunt acum mai puțin dispuși, iar răscumpărările de acțiuni au fost reduse.

Nvidia, AMD și Micron sunt în declin

Acțiunile Nvidia au scăzut cu 1,8% în tranzacțiile pre-market de joi, Micron a scăzut cu 4,4%, iar AMD cu 3,5%.

Presiunile se extindeau și asupra companiilor de infrastructură de calcul, CoreWeave pierzând 5,3%, Nebius 4% și Oracle aproximativ 2%.

Aceasta a fost precedată de sesiunea negativă de miercuri de pe Wall Street, în urma unor date privind inflația americană mai mari decât se aștepta, care au amplificat îngrijorările cu privire la noi majorări ale ratelor dobânzii de către Rezerva Federală.

Nasdaq a închis în scădere cu 1,88%, la 26.692,87, în timp ce S&P 500 a pierdut 1,11%, la 7.718,94. Dow Jones și-a limitat pierderile la 0,09%.

Scădere în Asia, pierderi puternice în Europa

În Coreea de Sud, acțiunile SK Hynix au scăzut cu peste 10%, iar Samsung Electronics cu 8,73%. Presiunea s-a extins și la alte companii de tehnologie, Seoul Semiconductor pierzând 9,28%, iar LG Innotek 8,95%.

În Japonia, acțiunile Advantest, care produce echipamente de inspecție a semiconductorilor, au scăzut cu aproape 14%. SoftBank a pierdut 7,9%, Tokyo Electron 6,45% și Renesas Electronics 8%. În Taiwan, acțiunile TSMC au scăzut cu 1,81%.

În Europa, în tranzacțiile descrise de CNBC, acțiunile ASML au scăzut cu 6,6%, Infineon Technologies cu 9,4%, ASM International cu 9,6% și Nokia cu 5%.

Amploarea pierderilor arată că vânzările ating acum întregul lanț al infrastructurii de inteligență artificială: de la memorii la procesoare și echipamente de producție.

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Teama de costul finanțării

În centrul atenției se află impactul ratelor dobânzilor mai mari asupra cheltuielilor de capital necesare pentru noile centre de date și echipamente.

Investițiile sunt uriașe, în timp ce creșterea costurilor de împrumut îngreunează finanțarea lor.

Șefii Broadcom și Intel au avertizat că finanțarea ar putea deveni un obstacol major în calea dezvoltării inteligenței artificiale, directorul executiv al Broadcom, Hock Tan, sugerând că aceasta s-ar putea dovedi o provocare mai mare decât deficitul de cipuri sau de energie electrică.

Amenințarea chineză

În același timp, investitorii sunt îngrijorați de creșterea concurenței din partea Chinei și de riscul ca extinderea producției de astăzi să ducă la o ofertă excesivă ulterior.

Compania chineză ChangXin Memory Technologies, cunoscută sub numele de CXMT, a anunțat o descoperire tehnologică într-o arhitectură ce permite stocarea mai multor date în același spațiu, alimentând temerile legate de presiunea asupra prețurilor și a marjelor de profit pentru producătorii existenți.

Potrivit CNBC, piața discută acum despre posibilitatea unei oferte excesive de cipuri de memorie chiar și din 2029, pe măsură ce companiile își măresc capacitatea de producție pentru a satisface cererea de inteligență artificială.

JPMorgan: De ce octombrie este diferit de iulie

Nikolaos Panigirtzoglou și echipa de strategie globală a JPMorgan văd mai puține mecanisme de sprijin în această corecție, potrivit unei analize prezentate de MarketWatch.

În primul rând, apetitul pentru cumpărarea pe scădere a scăzut. În iulie, investitorii și-au plasat banii în acțiuni coreene prin intermediul ETF-urilor, atât cu efect de levier, cât și fără efect de levier. În noul val de vânzări, intrările par limitate.

În al doilea rând, interesul deschis pentru pozițiile short este relativ scăzut. Aceasta înseamnă că există mai puțini investitori care vor trebui să cumpere acțiuni pentru a-și închide pariurile împotriva pieței – un proces care poate susține prețurile în perioadele de scădere.

În al treilea rând, expunerea ETF-urilor cu efect de levier în sectorul memoriei a crescut din nou. Un efect de levier mai mare poate exacerba volatilitatea atunci când piața se mișcă brusc.

În cele din urmă, SK Hynix și Samsung Electronics și-au finalizat programele de răscumpărare de acțiuni în valoare de 40 de miliarde de dolari mai devreme decât se aștepta, la mijlocul lunii octombrie, reducând o altă sursă de cerere.

Concluzia JPMorgan este că, în ciuda pierderilor, acțiunile din domeniul infrastructurii de inteligență artificială nu apar încă la niveluri de supravânzare, pe baza plasamentelor și a fluxurilor de investiții.

Problema sunt ratele dobânzilor, cererea se menține

Analistul tehnologic Dan Ives de la Yorkville Ives este mai optimist. El recunoaște că randamentele obligațiunilor Trezoreriei SUA de peste 5% pun presiune pe finanțare, dar susține că cererea de bază pentru puterea de calcul bazată pe inteligența artificială rămâne puternică.

Potrivit acestuia, declinul creează o oportunitate de investiții, deoarece ciclul de investiții în infrastructură este încă în stadii incipiente.

Elementele care i-ar schimba evaluarea sunt specifice: reduceri ale planurilor de investiții ale principalilor furnizori de cloud computing, anulări de contracte sau o scădere a prețurilor de închiriere a procesoarelor grafice.

Acolo se va decide viitorul: dacă banii mai scumpi vor limita în cele din urmă comenzile și investițiile care susțin așteptările întregii industrii.