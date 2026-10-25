Plajele din Emirate au fost închise din cauza deversării de petrol. Poluarea în Golful Persic, la cote semnificative

Plajele din Emiratele Arabe Unite – Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain și Sharjah, vecin cu Dubai – au fost închise din cauza poluării produse probabil de un atac asupra unui petrolier, a anunțat duminică ministerul mediului de la Abu Dhabi.

Scurgerile de petrol provin de la o navă avariată în conflictul dintre Iran și Statele Unite, notează agenția germană de presă DPA, citată de Agerpres.

Sunt în curs eforturi de izolare a scurgerii și de curățare a zonelor afectate.

Mai mulți localnici din Sharjah au afirmat că mirosul de petrol sau gaze se simte de câteva zile.

Ministerul mediului a insistat că nu există niciun pericol pentru sănătate.

S-a format o pată uriașă de petrol

Cercetătorul Wim Zwijnenburg, specialist în probleme de mediu în cadrul organizației olandeze de susținere a păcii PAX, susține că petrolul ajuns pe plajele emirateze s-a scurs din petrolierul Gem No 2, sub pavilion panamez, deținut de o companie din Taiwan. Nava lungă de 330 de metri a fost atacată în urmă cu două săptămâni, iar pata de petrol formată a ajuns acum la o lungime de 90 de km.

Agenția maritimă britanică UKMTO a raportat atacul, precizând că un proiectil a lovit petrolierul și a declanșat un incendiu la bord.

În apele afectate trăiesc specii de animale cum ar fi dugongii, delfinii și țestoasele de mare; recifele de corali, mangrovele și covoarele de alge formează habitate pentru numeroase specii de păsări și animale.

Poluarea în Golful Persic a crescut semnificativ din februarie, când SUA și Israelul au declanșat războiul cu Iranul.