Plajele din Emirate au fost închise din cauza deversării de petrol. Poluarea în Golful Persic, la cote semnificative
Plajele din Emiratele Arabe Unite – Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain și Sharjah, vecin cu Dubai – au fost închise din cauza poluării produse probabil de un atac asupra unui petrolier, a anunțat duminică ministerul mediului de la Abu Dhabi.
Scurgerile de petrol provin de la o navă avariată în conflictul dintre Iran și Statele Unite, notează agenția germană de presă DPA, citată de Agerpres.
Sunt în curs eforturi de izolare a scurgerii și de curățare a zonelor afectate.
Mai mulți localnici din Sharjah au afirmat că mirosul de petrol sau gaze se simte de câteva zile.
Ministerul mediului a insistat că nu există niciun pericol pentru sănătate.
S-a format o pată uriașă de petrol
Cercetătorul Wim Zwijnenburg, specialist în probleme de mediu în cadrul organizației olandeze de susținere a păcii PAX, susține că petrolul ajuns pe plajele emirateze s-a scurs din petrolierul Gem No 2, sub pavilion panamez, deținut de o companie din Taiwan. Nava lungă de 330 de metri a fost atacată în urmă cu două săptămâni, iar pata de petrol formată a ajuns acum la o lungime de 90 de km.
Agenția maritimă britanică UKMTO a raportat atacul, precizând că un proiectil a lovit petrolierul și a declanșat un incendiu la bord.
În apele afectate trăiesc specii de animale cum ar fi dugongii, delfinii și țestoasele de mare; recifele de corali, mangrovele și covoarele de alge formează habitate pentru numeroase specii de păsări și animale.
Poluarea în Golful Persic a crescut semnificativ din februarie, când SUA și Israelul au declanșat războiul cu Iranul.
An oil slick has been filmed washing up on the UAE shoreline, prompting authorities to close beaches in Umm Al Quwain and Ras Al-Khaimah. A crude oil tanker reportedly struck an Iranian-laid naval mine near the Strait of Hormuz in early October. https://t.co/KU4NeBJ2c7— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 25, 2026