Plan „concret” pentru siguranța elevilor și profesorilor, anunțat de Luca Niculescu. „Este linia roșie de la care nu ne abatem”

Premierul Luca Niculescu a anunțat, miercuri, că are în vedere „un plan concret de acţiune” realizat împreună cu Ministerul de Interne (MAI), reprezentanţi ai părinţilor, asociaţii de psihologi şi cadre didactice, care prevede prezenţă activă şi preventivă în școli, toleranţă zero faţă de violenţă şi de portul de arme albe şi sprijin psihologic în fiecare şcoală unde este nevoie.

„Îi mulțumesc ministrului Mihai Dimian pentru efortul depus și le doresc mult succes noilor miniștri, pentru că avem nevoie de o echipă puternică pentru a gestiona acest domeniu vital”, a scris premierul într-o postare pe Facebook.

„Dincolo de predarea ștafetei, am pus pe masă urgențele care nu mai suportă amânare, în special măsurile necesare în fața recentelor drame din școli.

Siguranța elevilor și a profesorilor este linia roșie de la care nu ne abatem. Avem în vedere un plan concret de acțiune, realizat împreună cu Ministerul de Interne, reprezentanții părinților, asociațiile de psihologi și cadrele didactice: prezență activă și preventivă în zonele școlare, toleranță zero față de violență și de portul de arme albe și sprijin psihologic real în fiecare școală unde este nevoie. Școala din România trebuie să redevină un spațiu al siguranței și al respectului”, a continuat Niculescu.

În paralel, a adăugat prim-ministrul, se va merge înainte pe direcțiile majore de sprijin și reformă: protejarea și extinderea programelor pentru elevii vulnerabili („Masă sănătoasă”, „Școală după școală”) și corectarea graduală a neajunsurilor legislative din trecut, în dialog deschis cu profesorii și sindicatele.

De asemenea, digitalizarea Educației este o componentă esențială pentru reducerea decalajelor, pentru debirocratizare și pentru pregătirea elevilor pentru economia viitorului, a adăugat el.

Tranziția digitală din școli este legată direct de implementarea RO Wallet (portofelul digital), care va facilita accesul la documentele școlare și va simplifica relația dintre părinți, elevi și instituțiile de învățământ, a menționat Luca Niculescu.

Luni, un elev din Bistrița în vârstă de 13 ani a atacat cu cuțitul o profesoară. El a bătut la ușa unei alte clase de copii mai mici cu un an, profesoara a deschis, apoi acesta s-a năpustit asupra ei. În luptă a intervenit un alt elev care a fost, la rândul său, rănit.

În prezent, el se află internat la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca.