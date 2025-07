Plângere la nivelul UE contra Google din cauza unei funcții controversate. Ce se reclamă și cum răspunde gigantul online

Google, parte a grupului Alphabet, se confruntă cu o plângere antitrust la nivelul Uniunii Europene, depusă de un grup de editori independenţi care acuză compania că le afectează grav traficul şi veniturile prin noua funcţie AI Overviews, potrivit unui document obţinut de Reuters, transmite News.ro.

Editorii au solicitat Comisiei Europene şi o măsură provizorie urgentă, invocând riscul unor daune ireparabile asupra independenţei presei şi a concurenţei în domeniul online.

AI Overviews – funcţie controversată

Lansată în peste 100 de ţări, funcţia AI Overviews oferă utilizatorilor rezumate generate de inteligenţa artificială plasate deasupra rezultatelor tradiţionale din căutările Google, inclusiv înaintea linkurilor către site-urile sursă. De anul trecut, Google a început să includă reclame şi în aceste rezumate.

Editorii reclamă că Google îşi promovează propriile conţinuturi sintetizate pe baza materialelorjurnalistice ale altora şi nu oferă opţiunea de a refuza ca materialele editoriale să fie folosite pentru antrenarea modelelor AI sau pentru generarea de rezumate, fără ca site-urile respective să fie eliminate din rezultatele căutării generale.

Plângerea formulată de Independent Publishers Alliance, datată 30 iunie, susţine că această practică încalcă normele de concurenţă şi prejudiciază grav editorii, în special prin pierderi de trafic, cititori şi venituri.

Google susține că funcția creează „noi oportunități”

Un purtător de cuvânt al Google a declarat că motorul de căutare trimite ”miliarde de clicuri zilnic către site-uri web” şi că funcţiile AI din Search ”creează noi oportunităţi pentru ca afacerile şi conţinutul să fie descoperite”.

Google a respins acuzaţiile privind pierderea traficului, afirmând că acestea se bazează pe date ”incomplete şi distorsionate”, menţionând că scăderile de audienţă pot avea mai multe cauze: sezonalitate, interesele utilizatorilor, sau actualizări algoritmice.

Agențiile de publicitate susțin plângerea

Plângerea este susţinută şi de The Movement for an Open Web, o coaliţie care include editori şi agenţii de publicitate digitală şi Foxglove Legal CIC, o organizaţie britanică non-profit care promovează echitatea în lumea tehnologiei.

Rosa Curling, directoare executivă la Foxglove, a declarat că presa independentă se confruntă cu o ameninţare existenţială.

”Cerem Comisiei Europene şi altor autorităţi globale să permită jurnaliştilor independenţi să se retragă din acest sistem AI”, a spus ea pentru Reuters.

Google a fost dată în judecată și în SUA și Marea Britanie

Cele trei organizaţii au depus o plângere similară şi la Autoritatea pentru Concurenţă şi Pieţe din Marea Britanie (CMA). În SUA, o companie edtech a dat în judecată recent Google, acuzând că AI Overviews reduce cererea pentru conţinutul original şi compromite modelul de afaceri al editorilor.

Comisia Europeană nu a comentat deocamdată, dar cazul ar putea atrage o investigaţie oficială, în contextul reglementărilor tot mai stricte privind utilizarea conţinutului jurnalistic de către platformele digitale.