Plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan. Sindicatele din penitenciare îl acuză de abuz în serviciu

Sindicatele din penitenciare au anunțat, miercuri, că au formulat o plângere penală împotriva premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză de abuz în serviciu în legătură cu adoptarea proiectului privind reforma administrației.

Potrivit sindicaliștilor, plângerea vizează adoptarea, cu rea-credinţă, a proiectului privind reforma administraţiei, „în condiţiile în care prim-ministrul a avut cunoştinţă că Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a elaborat proiectul fără competenţă legală şi constituţională”.

Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP) mai spune că actul normativ afectează în mod direct drepturi fundamentale, anume dreptul la pensie, dreptul la muncă, dreptul la liberă circulaţie, dreptul de proprietate, dreptul la protecţia persoanelor cu handicap, dreptul la protecţia copiilor şi dreptul la un nivel de trai decent, precum şi instituţii fundamentale ale statului. În plus, proiectul conţine dispoziţii care interferează cu reglementări privind pensiile militare de stat, cu impact direct asupra poliţiştilor de penitenciare.

Sindicaliștii îl acuză pe premier că nu a ținut cont de avizele instituționale, invocând pozițiile Consiliul Legislativ, Consiliul Economic şi Social, precum și observațiile formulate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale și Ministerul Finanţelor.

„Cu toate aceste avertismente instituţionale ale specialiştilor, proiectul a fost promovat şi asumat la nivel guvernamental”, se mai arară în comunicatul de presă.

Potrivit sondicaliştilor, Ilie Bolojan „a avut cunoştinţă, dar a ignorat cu premeditare, încălcarea limitelor constituţionale privind adoptarea ordonanţelor de urgenţă, inclusiv interdicţia de a afecta drepturi şi libertăţi fundamentale prin OUG, precum şi depăşirea competenţelor legale ale ministerului iniţiator, în speţă, MDLPA”.

De asemenea, organizaţia sindicală anunţă că se va constitui parte civilă, solicitând despăgubiri morale şi materiale pentru prejudiciul suferit prin îngrădirea drepturilor legitime.

Bolojan: „Sunt prevederi care respectă Constituția”

Membrii Guvernului au adoptat, marți seara, două ordonanțe de urgență, dintre care una vizează măsurile de reformă a administrației publice locale și centrale, iar cealaltă măsuri de relansare economică. Unul dintre principalele puncte ale ordonanței care vizează reforma administrației este cel legate de reducerea numărului posturi din administrația locală

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, marţi seară, la finalul şedinţei de Guvern, că prevederile cuprinse în cele două acte normative privind reforma administraţiei şi pachetul de relansare economică respectă Constituţia şi a precizat că acestea au fost adoptate fără niciun fel de observaţii şi au existat avize favorabile de la toate ministerele.

„Sunt prevederi care respectă Constituția, care trebuiau puse în practică ca să avem o schimbare în administrație. Orice schimbare naște discuții pentru că schimbările înseamnă și rezistență. Dar consider că și cele două proiecte, precum Legea despre pensiile magistraților, respectă prevederile constituționale”, a spus Ilie Bolojan.

Consiliul Economic şi Social a dat aviz nefavorabil, marţi, pe Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului, ceea ce a determinat amânarea cu aproape două ore a şedinţei de Guvern, notează News.ro.

Mai multe ministere au trimis un număr mare de observaţii la proiectul de OUG cu reforma administrativă. Două astfel de adrese, de la Ministerul Muncii şi Ministerul Finanţelor, obţinute de Profit.ro, includ aproape 70 de pagini de observaţii şi recomandări referitoare la problemele pe care le generează modificările legislative. Finanţele recomandă reanalizarea întregului act normativ, avertizează, printre altele, că unele măsuri pot duce la blocarea activităţii instituţiei şi atrag atenţia că impactul bugetar pe 2026 a fost calculat greşit cu circa 100 de milioane de lei.