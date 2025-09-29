Planul „B” pentru aderarea Republicii Moldova la UE, în cazul în care Rusia nu-și retrage trupele din Transnistria, prezentat de Maia Sandu

În primele sale declarații după ce PAS a câștigat alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova, președinta Maia Sandu a anunțat că autoritățile de la Chișinău au un plan „B” în ceea ce privește aderarea țării la Uniunea Europeană, primul scenariu fiind alăturarea la blocul comunitar „într-un singur pas”, care să cuprindă și regiunea separatistă transnistreană.

Într-o conferință de presă, lidera de la Chișinău a precizat că procesul de aderare la UE fără Transnistria face parte din scenariul de rezervă al autorităților moldovene.

„Ne dorim să aderăm la UE într-un singur pas, cu țara reîntregită, dar, în situația în care nu vom avea această posibilitate – pentru că cunoașteți faptul că Federația Rusă își menține trupele ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și asta este cea mai mare piedică pentru reîntregirea țării – pentru această situație există și al doilea scenariu, care înseamnă aderarea la UE în doi pași”, a declarat Maia Sandu, citată de Agerpres.

Moldova și Ucraina îndeplinesc condițiile de aderare la UE, spune Maia Sandu

Președinta statului moldovean a adăugat că „aderarea la Uniunea Europeană este un proces meritocratic” și că atât Republica Moldova, cât și Ucraina îndeplinesc condițiile impuse de forurile europene.

„Ambele țări, și Republica Moldova, și Ucraina, au întrunit toate condițiile pentru ca să se treacă la următoarea etapă și așteptăm ca instituțiile europene și statele membre să găsească o soluție”, a mai spus ea.

„Noi credem în acest proces meritocratic și, evident, vom munci în continuare pentru ca să putem să avansăm cât mai repede pe calea aderării la UE”, a precizat Maia Sandu.

Conferința de presă de luni fost prima ieșire a Maiei Sandu după ce PAS a câștigat alegerile parlamentare, obținând peste 50% din voturile exprimate, dublu față de Blocul Patriotic, formațiunea opoziției proruse, care are sub 25%, potrivit rezultatelor oficiale.

Maia Sandu a vorbit și despre încercările Kremlinului de a influența alegerile.

„Rezultatul votului nu este victoria unui partid sau a unor alegători. Este victoria țării. Și această victorie trebuie să o folosim pentru binele tuturor cetățenilor, indiferent pentru cine au votat. Moldova este casa noastră a tuturor și cu toți ne dorim aceleași lucruri. Să trăim în pace, în libertate, să le asigurăm copiilor noștri un viitor bun aici acasă, în siguranță. Calea cea mai scurtă către aceste obiective este calea europeană. Votul de ieri este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În toată această perioadă, Kremlinul a încercat să ne dezbine și să lovească în încrederea noastră. Încrederea în stat, în instituții, unii în alții, încrederea în capacitatea noastră de a rezista. Această campanie a arătat că avem vulnerabilități, dar avem și instituții capabile și oameni dedicați. Comisia Electorală Centrală, Poliția, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, procurori, carabineri, specialiști în prevenirea atacurilor cibernetice, în combaterea spălării banilor, multe alte instituții și funcționari au vegheat zi și noapte pentru a proteja integritatea proceselor electorale și alegerea suverană a moldovenilor”, a mai declarat ea.

Maia Sandu a adus în discuție și reformele pe care viitorul Parlament trebuie să le facă, cum ar fi cele din justiție.

„Cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem este reforma justiției. În democrație societatea funcționează după lege, iar legea trebuie să fie aplicată în raport cu fiecare. Trebuie să eliminăm definitiv acest fenomen rușinos de cumpărare a voturilor, în primul rând asigurându-ne că toți cei care au organizat aceste scheme și au momit oamenii în aceste capcane sunt pedepsiți conform legii. Iar partidele politice trebuie să respecte exemplar prevederile legii, mai ales a legii cu privire la finanțare. Acesta este un element esențial al procesului democratic veritabil, iar încălcările trebuie sancționate. Lupta cu dezinformarea e mai dificilă, dar trebuie să căutăm și aici soluții”, a adăugat ea.