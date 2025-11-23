Ce i-a răspuns Zelenski lui Trump, care l-a acuzat de nerecunoștință. „Fiecărui american”

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este recunoscătoare Statelor Unite şi preşedintelui Donald Trump pentru toate eforturile depuse de SUA în vederea ajutorării Kievului. Reacţia liderului de la Kiev vine după un mesaj acid postat duminică de Trump pe rețeaua sa Truth Social.

„Ucraina este recunoscătoare Statelor Unite, fiecărui american şi în special preşedintelui Trump pentru ajutorul care, începând cu rachetele Javelin, salvează vieţi ucrainene”, a scris Zelenski pe Telegram, după ce Trump a afirmat că liderii Ucrainei au manifestat „zero recunoştinţă” pentru ajutorul acordat de SUA.

Volodimir Zelenski a mulţumit, de asemenea, Europei şi grupurilor de ţări G7 şi G20 pentru ajutorul acordat, afirmând că eforturile de menţinere a acestui sprijin sunt importante, relatează News.ro.

„De aceea lucrăm cu atâta atenţie la fiecare punct, la fiecare pas către pace”, a scris liderul Ucrainei. „Totul trebuie să fie pus la punct corect, astfel încât să putem pune cu adevărat capăt acestui război şi să împiedicăm repetarea lui”.

Planul de pace în 28 de puncte elaborat de Administrația Trump, care face obiectivul discuţiilor de duminică de la Geneva, prevede ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas (formată din provinciile Doneţk şi Luhansk) şi să-şi reducă forţele armate. În plus, Ucrainei i se va cere să renunţe la obiectivul aderării la NATO şi să-şi limiteze mărimea armatei sale la 600.000 de militari.

În schimb, Rusia ar urma să restituie Kievului părţi din teritoriile ocupate în provinciile Zaporojie şi Herson, ar accepta ca Ucraina să primească garanţii de securitate de la SUA şi să adere la UE, iar teritoriile din Donbas cedate Rusiei ar deveni zone demilitarizate.

Vineri, într-un mesaj grav către ucraineni, Zelenski a spus că țara „se confruntă cu o alegere foarte dificilă. Este unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră”. Semnalul liderului de la Kiev a venit în timp ce Ucraina este presată de administrația lui Donald Trump să accepte planul de pace negociat de Statele Unite cu Rusia.

Trump a confirmat apoi că a dat Ucrainei un ultimatum să accepte planul său de pace până joia viitoare: „Va trebui să-i placă”.