Planul Italiei de a declara că rezerva uriașă de aur a țării aparține „poporului” naște îngrijorări

Banca Centrală Europeană a îndemnat Italia să reconsidere un amendament parlamentar care susține că rezervele de aur ale băncii centrale naționale aparțin poporului italian, arată un document publicat miercuri și citat de Reuters.

Banca Italiei, o instituție publică independentă de guvern, deține a treia cea mai mare rezervă națională de aur din lume, după Statele Unite și Germania. Cele 2.452 de tone metrice de aur ale băncii centrale de la Roma ar valora aproximativ 13% din Produsul Intern Brut al Italiei.

„Autoritățile italiene sunt invitate să reconsidere proiectul de prevedere, inclusiv în vederea păstrării exercitării independente a atribuțiilor Băncii Italiei”, a scris BCE într-un aviz.

Parlamentari din partidul Fratelli d’Italia („Frații Italiei”) condus de prim-ministra Giorgia Meloni vor să declare că aurul aparține poporului italian. Însă Reuters notează că avizul negativ al BCE ar putea determina coaliția de guvernare să renunțe la plan, care fusese depus ca amendament la bugetul redactat pentru anul viitor.

BCE s-a opus constant tentativelor de a schimba statutul aurului deținut de băncile centrale

Politicieni din mai multe țări europene au încercat de ani de zile să clarifice cine este proprietarul aurului deținut de băncile centrale, unii vizând o posibilă vânzare pentru reducerea datoriei publice sau pentru finanțarea reducerilor de taxe și a cheltuielilor. Toate propunerile de acest fel au întâmpinat rezistență din partea autorităților Uniunii Europene.

Într-un caz similar în 2019, BCE a avertizat că orice încălcare a autonomiei băncilor centrale, inclusiv în gestionarea rezervelor de aur, ar constitui o încălcare a tratatelor UE. Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale interzice bancherilor centrali să solicite sau să primească instrucțiuni de la instituțiile UE sau de la statele membre.

Banca Italiei precizează pe site-ul său că aurul ar putea fi folosit drept garanție pentru împrumuturi sau, în ultimă instanță, vândut pentru a cumpăra moneda națională, susținându-i astfel valoarea.

Partidul lui Meloni își modificase deja propunerea, eliminând o referință la stat pentru a evita criticile BCE. Amendamentul inițial spunea: „Rezervele de aur, administrate și deținute de Banca Italiei, aparțin statului, în numele poporului italian”.

Avizul BCE apare și pe fondul îngrijorărilor tot mai mari din capitalele europene cu privire la declarații ale președintelui american Donald Trump, care au ridicat semne de întrebare privind independența Rezervei Federale, banca centrală a SUA.

Surse au declarat pentru Reuters că unii oficiali ai băncilor centrale au luat chiar în considerare ideea de a pune în comun rezerve de dolari și aur în afara Statelor Unite, în cazul în care Fed, eventual sub influența lui Trump, ar închide linia sa de lichiditate de urgență către BCE – un mecanism de sprijin pe care băncile se bazează încă din criza financiară din 2008.